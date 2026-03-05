दो दिन में दो हत्या! लूट के बाद बेरहमी से उतारा मौत के घाट, फावड़े से कई वार

यूपी के अंबेडकरनगर में कोतवाली टांडा क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दो दिन में दो नृशंस हत्याएं व लूट की घटना पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया है। घटना की पूर्व संध्या पर डीआईजी अयोध्या, एसपी द्वारा कोतवाली टांडा क्षेत्र में फ्लैगमार्च भी काम नहीं आया।

यूपी के अंबेडकरनगर में कोतवाली टांडा क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दो दिन में दो नृशंस हत्याएं व लूट की घटना पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया है। घटना की पूर्व संध्या पर डीआईजी अयोध्या, एसपी द्वारा कोतवाली टांडा क्षेत्र में फ्लैगमार्च भी काम नहीं आया। कोतवाली टांडा पुलिस अपराध पंजीकृत कर हत्यारों के तलाश में जुटी है। टांडा नगर के फर्नीचर व्यवसायी व समाजसेवी सुरेन्द्र मांझी पुत्र राम गोपाल मांझी कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम जनार्दनपुर में एक पगडंडी के किनारे लहुलुहान हालत में पड़े थे उनके चेहरे व सिर पर धारदार हथियार /फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल करते हुए उनकी सोने की दो चैन, अंगूठी, मोबाइल व एक लाख से अधिक की नगदी को अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था।

सूचना पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों की मदद से उन्हें मेडिकल कालेज सद्दरपुर भेजवाया गया जहां चिकित्सक ने मृतक घोषित कर दिया ।सुरेन्द्र मांझी के मृत्यु की खबर जंगल में आग की तरह फैल गयी और चन्द समय में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में हजारों की भीड़ जमा हो गयी सभी की आंखे नम थी। मेडिकल कालेज पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा मेमो के आधार पर ही शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्नीचर व्यवसायी व समाजसेवी सुरेन्द्र मांझी (50 वर्ष) की हत्या से प्रशासन भी बौखला उठा क्योंकि मृतक केवल व्यवसायी /समाजसेवी ही नहीं था ब्लकि टांडा नगर के प्राइवेट गोताखोर टीम का कैप्टन भी था उसकी टीम का प्रशासन को काफी सहयोग रहता था। अपने जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सुरेन्द्र मांझी की टीम बिना किसी शुल्क के डूबे हुए शवों को निकालने का कार्य करती है।

होली की पूर्व संध्या पर सुरेन्द्र मांझी की हत्या से प्रशासन सकते मे आ गया और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए टांडा नगर मे भारी पुलिस बल तैनात करते हुए रात्रि में ही पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, अपर पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधवाया और अतिशीघ्र हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के खुलासे के लिए तीन टीम में गठित की गई है जो कैमरा देखकर सर्विलांस की मदद से घटना का अनावरण करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन काल रिकार्ड के आधार पर एक महिला समेत कुछ लोगों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस अधीक्षक ने रात्री मे ही घटनास्थल का निरीक्षण कर मातहतों को उचित दिशा निर्देश दिया।

प्रशासन किसी अनहोनी से बचने के लिए रात्रि में ही शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौप दिया गया तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शव मृतक के घर पहले नेहरू नगर फिर छज्जापुर ले आये। और बुधवार को होली के दिन एकदम सुबह ही मांझे में उनके शव का अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। यह टांडा नगर में पहला मौका था कि कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने मृतक समाजसेवी सुरेन्द्र मांझी को कंधा दिया। सुरेन्द्र मांझी के शव को मुखाग्नि उनके जेष्ठपुत्र नमित मांझी द्वारा दिया गया। अंतिम संस्कार के साथ मांझे में कोतवाल टांडा दीपक सिंह रघुवंशी, छज्जापुर चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार मौर्य, सकरावल चौकी इंचार्ज राम प्रकाश सिंह समेत भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा।

बुधवार को मृतक सुरेन्द्र मांझी के भाई देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू मांझी की तहरीर पर कोतवाली टांडा पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया है। सुरेन्द्र मांझी के शव का अंतिम संस्कार हो ही रहा था कि कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम अकूतपुर नहर के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा होने की सूचना मिली इतना ही नही उसकी सायकिल उसके शव के ऊपर पड़ी थी और उसके मुंह से झांग निकला हुआ था। कुछ ही देर में शव की पहचान अरविन्द कुमार उर्फ कचालू प्रजापति (35) पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी ग्राम पूरा चौवे थाना हंसवर के रूप में हुई।