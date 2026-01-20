ग्राम प्रधान ने खेत जाते महिला के साथ की गंदी बात, छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों पर FIR

यूपी के अंबेडकरनगर के जैतपुर थाना क्षेत्र में घर से शौच के लिए निकली महिला के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार वह परिवार की एक महिला सदस्य के साथ बीते शनिवार रात आठ बजे शौच के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे प्रवीण कुमार उर्फ दद्दू, श्रीकांत व सुभाष ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने अश्लील हरकतें करते हुए गाली-गलौज की और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता के शोर मचाने पर जब परिवार का एक सदस्य बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार यादव उर्फ दद्दू, श्रीकांत और सुभाष निवासी शाहपुर थाना जैतपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पूर्व में आरोपियों ने भी पीड़ित महिला के परिजनों के विरुद्ध मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। थानाध्यक्ष जैतपुर थीरेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है।