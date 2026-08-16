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छुट्टी पर कश्मीर से यूपी अपने घर आए सीआरपीएफ जवान की मौत, करंट की चपेट में आने से हादसा

By Srishti Kunj
संवाददाता, जहांगीरगंज
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यूपी के अंबेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। जवान की कश्मीर में तैनाती थी। जवान जवाहिर 8 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था।

Ambedkarnagar CRPF Soldier Death
करंट की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की मौत

यूपी के अंबेडकर नगर में एक सीआरपीएफ जवान की मौत से कोहराम मच गया। सीआरपीएफ जवान जवाहिर छुट्टी में घर आया था। बताया जा रहा है कि स्थानीय थाना अंतर्गत रोशनपुर गांव में शनिवार को सीआरपीएफ जवान जवाहिर (42) की करंट लगने से मौत हो गई। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। जवाहिर इन दिनों कश्मीर में तैनात थे।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रोशनपुर गांव में शनिवार को उसे समय हड़कंप मच गया जब, घर में लाइट के बोर्ड में प्लग लगा रहे सीआरपीएफ जवान जवाहिर तार कटा होने के चलते करंट की चपेट में आ गए। जवाहिर को करंट लगते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया और उन्हें तार से दूर किया गया। इसके बाद गंभीर हालत में स्थानीय लोगों के सहयोग से परिवार जवाहिर को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जवाहिर को मृत घोषित कर दिया। इससे परिजनों में रोना पीटना मच गया।

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जवाहिर के पिता महंत यादव ने बताया कि जवाहिर कश्मीर में तैनात है। जवाहिर अभी 8 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे और 29 अगस्त को वापस ड्यूटी पर जाने की बात कर रहे थे। जवाहिर मौजूदा समय में सीआरपीएफ में हवलदार थे और कश्मीर में तैनात थे। शनिवार की शाम को अचानक हुई इस घटना से हर कोई स्तब्ध तथा दुखी नजर आया। सीआरपीएफ जवान जवाहिर की मौत से पत्नी रीना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वहीं दो बेटियां सृष्टि तथा श्रुति व बेटे मयंक की चीत्कार हर किसी को द्रवित कर दे रही थी।

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परिवार का कहना है कि जवाहिर की मौत हादसा थी। इस मामले में पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं। वहीं, डॉक्टरों ने बताया कि जवाहिर की मौत करंट लगने के कारण हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं की जानी है। परिवार को शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जा रहा है।

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परिवार ने बताया कि जवाहिर केवल लाइट के बोर्ड में प्लग लगा रहे थे। उन्होंने या परिवार में किसी ने कटे हुए तार पर ध्यान नहीं दिया और यही हादसे का कारण बना। उन्हें तेज का झटका लगा। इसके बाद उन्हें किसी तरह वहां से हटाकर अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। परिवार में उनके पिता के अलावा उनकी पत्नी और तीन बच्चे हैं।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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