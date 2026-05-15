यूपी में भीम आर्मी के नेता पर रॉड से हमला कर सिर फोड़ा, आधा दर्जन दबंगों के खिलाफ नामजद मुकदमा
यूपी के अंबेडकरनगर में भीम आर्मी के नेता पर रॉड से हमला कर सिर फोड़ दिया गया है। भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ता घायल युवक के साथ कोतवाली टांडा पहुंचे और घटना की लिखित तहरीर दी जिसपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
UP News: यूपी के अंबेडरकनगर जिले में कोतवाली टांडा क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर चौराहे पर शुक्रवार सुबह दबंगों ने भीम आर्मी के आलापुर विधानसभा संयोजक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लोहे की रॉड से युवक का सिर फोड़ दिया और मौके पर जमकर तांडव मचाया। भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ता घायल युवक के साथ कोतवाली टांडा पहुंचे और घटना की लिखित तहरीर दी जिसपर कोतवाली टांडा पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आधा दर्जन नामजद व आधा दर्जन अज्ञात दबंगों के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं के साथ-साथ एससी /एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया।
बीते गुरुवार की रात्रि में कोतवाली टांडा क्षेत्र के ग्राम पकड़ी भोजपुर में सूरज राम के यहां बहू भोज का कार्यक्रम था जिसमें कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गयी थी। शुक्रवार की सुबह भीम आर्मी के आलापुर विधानसभा संयोजक व थाना जहांगीरगंज के ग्राम लखनडीह निवासी चन्दन कुमार पुत्र संजय कुमार अपने फूफा सूरजराम के घर पकड़ी भोजपुर आए थे। चन्दन जब अपने परिजनों को समझा-बुझाकर और कानूनी कार्रवाई की सलाह देकर वापस घर लौट रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि जैसे ही वह पकड़ी भोजपुर चौराहे पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद सुभाष कुमार, सौरभ कुमार , गोलू वर्मा, अविनाश वर्मा , शुभम पांडेय , आकाश गुप्ता और उनके साथ मौजूद 5-6 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आरोपियों ने लोहे की रॉड से चन्दन के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए।
दबंगों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पीड़ित का 38 हजार की कीमत वाला मोबाइल फोन पूरी तरह तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद पीड़ित और उसके साथी ज्ञानचंद की मोटरसाइकिल को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हल्ला गुहार पर राहगीरों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
दबंगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही
गंभीर रूप से घायल चन्दन ने कोतवाली टांडा पुलिस को आधा दर्जन नामजद व आधा दर्जन अज्ञात दबंगों के विरुद्ध तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत करने की मांग की गई, जिस पर कोतवाली टांडा पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए दबंगों के विरुद्ध बीएनएस व एससी /एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया। कोतवाल टांडा दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर दबंगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है उक्त अभियोग की विवेचना सीओ टांडा शुभम कुमार द्वारा की जायेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें