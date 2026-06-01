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यूपी: सपा के अस्थायी दफ्तर में पशुओं की कुर्बानी, जिला महासचिव पर FIR दर्ज

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बकरों को बांधकर प्रताड़ित करने और बिना इजाजत सार्वजनिक रूप से कुर्बानी देने का भी आरोप लगाया गया है। जिला महासचिव नफीस अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस कार्यालय और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। सोशल मीडिया में इसे लेकर वायरल तस्वीरों की भी जांच हो रही है।

यूपी: सपा के अस्थायी दफ्तर में पशुओं की कुर्बानी, जिला महासचिव पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की केजीएन कॉलोनी के एक भाग में संचालित अस्थायी समाजवादी पार्टी कार्यालय में बकरीद के दौरान बकरों की कुर्बानी को लेकर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसा है। कथित रूप से पशुओं के साथ क्रूरता और बिना अनुमति सार्वजनिक रूप से बकरों का वध किए जाने के मामले में सपा के जिला महासचिव नफीस अहमद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

कोतवाली की सिविल लाइन चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें कहा गया कि एक जून को वह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि केजीएन कॉलोनी निवासी नफीस अहमद पुत्र रहीश अहमद अपने घेर/मकान के एक हिस्से को सार्वजनिक समाजवादी पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित कर रहे हैं। ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर 28 मई से 30 मई के बीच वहां बकरों को रस्सियों से बांधकर रखा गया। आरोप है कि उन्हें पीटते हुए यातनाएं दी गईं। पशुओं के साथ कथित रूप से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने के बाद बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक रूप से बकरीद के मौके पर उनका वध कर कुर्बानी दी गई। इस पर पुलिस ने जांच-पड़ताल कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 तथा बीएनएस की धारा 325 के तहत एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली परमेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

नकटादाना चौराहे पर स्थित सपा के आस्थायी कार्यालय को तोड़ने के बाद सपा का वर्तमान में केजीएन टू कॉलोनी में आस्थायी कार्यालय संचालित हो रहा है। इसी आस्थायी कार्यालय में पिछले दिनों हुई कुर्बानी के मामले में सपा के जिला महासचिव घिर गए हैं। पुलिस सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में हिन्दू संगठन के पदाधिकारियों ने भी आपत्ति जताई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी फोटो वायरल हुए हैं। जिसमे कार्यालय के आसपास की सीसी फुटेज है।

कॉलोनाइजर हैं नफीस, पत्नी लड़ चुकी हैं निकाय चुनाव

कोलोनाइजर व सपा के जिला महासचिव नफीस अहमद की पत्नी नगर निकाय का चुनाव लड़ चुकी हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनैतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोमवार को दिन भर इसी को लेकर चर्चा होती रही।

क्या बोले सपा जिलाध्यक्ष

सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने कहा कि मुकदमा राजनीतिक रूप से लिखवाया गया है। हमारा न तो वहां कोई किराएनामा है और न ही वहां पर बोर्ड लगा है। न ही प्रशासन से कार्यालय संचालन को लेकर हमने कोई अनुमति ली हुई है। सपा को बदनाम करने के लिए भाजपा की ओर से साजिश है। उन्होंने मामले में एक जनप्रतिनिधि की भूमिक पर सवाल उठाए हैं।

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जिला महासचिव की सफाई

जिला महासचिव नफीस अहमद ने कहा कि जिस जगह पर कुर्बानी दी गई है। वह उनकी निजी जगह है। इसे पार्टी कार्यालय के लिए किराए या फिर अनुबंध पर नहीं दिया गया है। प्रशासन द्वारा पार्टी कार्यालय खाली कराए जाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए जगह न होने पर यहां कभी कदा बैठने को दिया गया है। निजी संपत्ति में ही हमारे गैराज की जगह है। जहां पर हमारे वाहन भी खड़े रहते हैं। एफआईआर में पुलिस को तथ्यों से अवगत करा देंगे।

राज्यमंत्री बोले-उजागर हुआ दोहरा चरित्र

इस प्रकरण पर राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि जो लोग कानून और संविधान की दुहाई देते नहीं थकते, उन्हीं के कार्यालय में बिना अनुमति के बकरीद पर कुर्बानी की जा रही है। जो उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली सपा को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नियमों का पालन करना सिखाना चाहिए। ऐसी हिंसक प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस को विवेचना के दौरान कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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