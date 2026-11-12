अतीक अहमद का गढ़ रही इलाहाबाद पश्चिम सीट, आमने-सामने रहे तीन प्रत्याशी इस बार एक साथ

प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम सीट कभी अतीक अहमद का गढ़ रही है। इस सीट के लिए ही सनसनीखेज राजू पाल की हत्या हुई। इसी हत्याकांड ने क्षेत्र की पूरी राजनीति ही बदल दी।

प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट यूपी की उन सीटों में शामिल है, जहां राजनीति, अपराध और बाहुबल की कहानी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी इस सीट पर अतीक अहमद का एकछत्र राज था। लगातार पांच चुनाव जीतकर उसने इसे अपना राजनीतिक गढ़ बना लिया था। 2004 में बसपा के राजू पाल की जीत और हत्या ने यहां की राजनीति का रुख बदल दिया। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने पति की हत्या के बाद चुनावी मैदान में उतरकर अतीक को सीधी चुनौती दी। 2007 और 2012 में लगातार दो चुनाव जीतकर बसपा का प्रभाव स्थापित किया। इसके बाद 2017 और 2022 में भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह ने जीत दर्ज की।

यहां पिछले दो चुनाव में आमने-सामने रहे तीन प्रत्याशी इस बार एक ही पाले में हैं। भाजपा विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह के खिलाफ 2017 और 2022 में सपा ने अलग-अलग प्रत्याशी उतारे। दोनों प्रत्याशी इस समय सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ भाजपा में हैं। 2017 में सपा ने पूजा पाल और 2022 में ऋचा सिंह को मौका दिया था। दोनों का सपा से मोहभंग हुआ और बाद में भाजपा में शामिल हो गई। बदले माहौल में भाजपा के पास हैट्रिक लगाने और सपा-बसपा के सामने वापसी की चुनौती है।

निर्दल ही उतरे अतीक ने बनाया अपना राजनीतिक गढ़ माफिया अतीक अहमद का राजनीतिक सफर 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शुरू हुआ। उसने पहला चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। 1991 और 1993 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दिया और वह लगातार चौथी बार विधायक बना। 1999 के आसपास उसने अपना दल का रुख किया और 2002 में पांचवीं बार विधानसभा पहुंचा।

2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई। अतीक ने अपनी जगह छोटे भाई अशरफ को मैदान में उतारा लेकिन सफलत नहीं मिली। बसपा के राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। इस हार को अतीक बर्दाश्त नहीं कर सका और ऐसी अदावत की शुरुआत हुई जिसने आज उसके पूरे साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया।

राजू पाल हत्याकांड ने बदल दी राजनीति 2005 में विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर आरोप लगा। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने पति की हत्या के बाद राजनीतिक लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। 2005 के उपचुनाव में बसपा ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन अतीक के भाई अशरफ ने हराकर सीट वापस हासिल कर ली। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल ने वापसी की और अशरफ को हराकर विधायक बनीं। 2012 में भी उन्होंने जीत दोहराई। इस तरह जिस सीट पर अतीक अहमद का लंबे समय तक रहा दबदबा एक तरह से खत्म हो गया।

कब किसके कब्जे में रही सीट इलाहाबाद पश्चिम में 1989 से 2002 तक अतीक अहमद का पूरा प्रभाव रहा। 2004 के उपचुनाव में राजू पाल की जीत के बाद अतीक परिवार को चुनौती मिली। 2007 और 2012 में पूजा पाल ने बसपा के टिकट पर जीत हासिल की। इसके बाद भाजपा ने लगातार दो चुनाव जीते। 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह ने 85,518 वोट हासिल किए और सपा की ऋचा सिंह को 25,336 वोटों से हराया। बसपा की पूजा पाल तीसरे स्थान पर रहीं। 2022 में पूजा पाल सपा में आ गईं। उन्हें सपा ने चायल से उतारा और विधायक बनीं। सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ ऋचा सिंह को सपा ने दोबारा मौका दिया लेकिन वह फिर हार गईं। सिद्धार्थनाथ सिंह को 1,18,759 वोट हासिल हुए और सपा की ऋचा सिंह को 29,933 वोटों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

अतीक की वापसी की कोशिश ने नेस्तनाबूत किया 2012 में पूजा पाल से हारने के बाद अतीक की राजनीतिक जमीन छिन गई थी। इस बीच राजू पाल हत्याकांड में लगातार शिकंजा भी कस रहा था। मामले के अहम गवाह उमेश पाल से अतीक को खतरा महसूस होने लगा। ऐसे में फरवरी 2023 में सनसनीखेज तरीके से उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई इस हत्या ने अतीक के साम्राज्य को नेस्तनाबूत कर दिया। पहले एनकाउंटर में बेटा मारा गया। फिर अप्रैल 2023 को पुलिस अभिरक्षा में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई।