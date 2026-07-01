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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी की आय कम तो पति को देना होगा भरण-पोषण

Srishti Kunj विधि संवाददाता, प्रयागराज
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि केवल यह तथ्य कि पत्नी शिक्षित है, उसे भत्ते से वंचित नहीं कर सकता। माता-पिता की आय पत्नी की नहीं है। मां की पेंशन अथवा उनकी संपत्तियों को पत्नी की स्वतंत्र आय नहीं माना जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी की आय कम तो पति को देना होगा भरण-पोषण

यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की आय कम है तो पति उसे भरण-पोषण देगा। शिक्षित पत्नी की मदद उसके मायके, माता-पिता द्वारा की जा रही है तब भी पति उसे गुजारा-भत्ता देगा। कोर्ट ने कहा, माता-पिता की पेंशन या संपत्ति को पत्नी की स्वतंत्र आय नहीं माना जा सकता और इससे पति का कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि पत्नी के माता-पिता की पेंशन या संपत्ति को पत्नी की स्वतंत्र आय के रूप में नहीं माना जा सकता और इससे पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पत्नी वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है तो केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

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न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने इन टिप्पणियों के साथ पति की याचिका खारिज कर दी। याचिका में परिवार न्यायालय मैनपुरी के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें याची को अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 20 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याची आलोक तिवारी का मुख्य तर्क यह था कि उसकी पत्नी शिक्षित, रोजगार योग्य और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला है। उसके पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन हैं और इसलिए वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है।

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यह भी कहा कि पत्नी ट्यूशन व कोचिंग के काम से कमाती है और अपनी मां की पेंशन व संपत्तियों से भी अपना भरण-पोषण करती है। पति ने यह भी तर्क दिया कि वह नियमित रोजगार में नहीं है और अपने वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बोझिल है इसलिए पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि अत्यधिक और असंगत है।

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नाबालिग की बरामदगी का निर्देश

एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने हमीरपुर की एक नाबालिग के कथित अपहरण और अवैध रूप से बंधक बनाए जाने से जुड़े हैबियस कॉर्पस मामले में पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है और उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक या तो नाबालिग को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या फिर जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की कोर्ट में 25 जून को हुई सुनवाई में हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि नाबालिग और उसे अपने कब्जे में रखने वाले व्यक्ति का पता लगाने को प्रयास किए जा रहे हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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