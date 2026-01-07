Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Allahabad High Court Stay sentence on life imprisonment of Government Employee in daughter rape case
नाबालिग बेटी के रेप केस में सरकारी कर्मचारी की सजा और उम्रकैद पर अदालत की रोक

संक्षेप:

Jan 07, 2026 09:42 am ISTSrishti Kunj विधि संवाददाता, प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के आजीविका के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। उसे भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी (लेखपाल) की सज़ा और उम्रकैद पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की जिस पर अपनी 16 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस मामले में शामिल होने की वजह से उसकी ज़िंदगी जीने के लिए रोजी-रोटी कमाने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I की पीठ ने यह भी कहा कि यह अपील 2024 की है और केसों के भारी बैकलॉग के कारण निकट भविष्य में इसकी सुनवाई की बहुत कम संभावना है। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल मई में आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और आईपीसी की धारा 313, 323, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने उसके दोस्त और तलाक के केस में उसके वकील को भी उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। तीनों आरोपियों ने अपनी सज़ा और उम्रकैद को अपील दाखिल कर चुनौती दी है। देने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

मामले के अनुसार अपीलकर्ता की अलग रह रही पत्नी (शिकायतकर्ता) ने 12 जनवरी, 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसका पति (अपीलकर्ता) उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न तब से कर रहा है, जब वह तीसरी क्लास में थी (10 साल की)। उसने बताया कि जब उसे इस दुर्व्यवहार के बारे में पता चला तो उसने बेटी को जयपुर के एक स्कूल में भेज दिया। हालांकि, आरोप है कि अपीलकर्ता लड़की को स्कूल से होटलों में ले जाता था, जहां वह और उसके दोस्त (सह-आरोपी) उसका यौन उत्पीड़न करते थे।

प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया कि लड़की गर्भवती हो गई और उसे जबरन गर्भपात करवाना पड़ा। अपीलकर्ता की माँ (पीड़िता की दादी) और दूसरी पत्नी भी इस दुर्व्यवहार में शामिल थीं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके विरोध करने पर उसे और उसकी बेटी दोनों को पीटा गया और धमकी दी गई। इसलिए वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बता सके। ट्रायल कोर्ट ने पिता (अपीलकर्ता), उसके दोस्त और उसके वकील को दोषी ठहराया। 20 मई, 2024 के फैसले और आदेश के ज़रिए उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

अपीलकर्ता के वकीलों ने दलील दी कि अपीलकर्ता अपनी अलग रह रही पत्नी (शिकायतकर्ता) की साज़िश का शिकार था, क्योंकि वे सालों से अलग रह रहे थे। यह बताया गया कि उसकी पत्नी-शिकायतकर्ता अभी अपने माता-पिता के साथ रह रही है और अपीलकर्ता की बेटी-पीड़िता तक कोई पहुंच नहीं थी। यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता ने 4 जनवरी, 2020 को तलाक की याचिका दायर की और बलात्कार का आरोप लगाते हुए सिर्फ़ आठ दिन बाद 12 जनवरी, 2020 को जवाबी कार्रवाई के तौर पर एफ आई आर दर्ज की गई। यह कहा गया कि ट्रायल के दौरान पीड़िता लड़की और उसकी माँ के बयान विरोधाभासों और बदलावों से भरे थे। कोर्ट का ध्यान पीड़िता की मेडिकल-लीगल जांच की ओर भी दिलाया गया, जिसमें उनके दावे के मुताबिक कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं पाई गई। यह तर्क दिया गया कि पीड़िता को उसकी माँ ने झूठे आरोपों का समर्थन करने के लिए सिखाया। यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने अपनी बेटी को ऐसे प्रभावों से दूर रखने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा।

हालांकि, जब स्कूल अधिकारियों ने उसके पास से एक बैन मोबाइल फोन बरामद किया तो अपीलकर्ता ने उसे डांटा और नतीजतन, बेटी-पीड़िता नाराज़ हो गई और अपनी माँ के प्रभाव में आकर उसने उसे झूठे मामले में फंसा दिया। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने अपील का विरोध किया , लेकिन वह अपीलकर्ता के वकील की दलीलों का खंडन नहीं कर सके। कोर्ट ने ज़मानत मंजूर करते हुए दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया है ।

Prayagraj News Up News Allahabad High Court अन्य..
