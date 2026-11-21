हाईकोर्ट के पास वेंडिंग जोन नहीं, उच्च न्यायालय ने कहा- ये आने वाली पीढ़ी के विनाश का प्लान
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आसपास की सड़कों पर वेंडिंग जोन नहीं होगा। इस बारे में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि शहर की हर सड़क को व्यावसायिक बनाने की योजना आने वाली पीढ़ी के लिए ‘विनाश का प्लान’ है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की प्रमुख सड़कों पर लगने वाली अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन से उत्पन्न होने वाली यातायात समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में न तो हाईकोर्ट के पास, न सर्किट हाउस के पास और न ही आसपास की सड़कों पर किसी भी तरह का अर्बन मार्केट या वेंडिंग जोन लगाया जाएगा। कोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम को इसके लिए कोई वैकल्पिक स्थान तलाशने का आदेश दिया है, जहां वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अरविंद कुमार मिश्र व 34 अन्य सहित अन्य याचिकाओं (जनहित याचिकाओं) पर सुनवाई करते हुए दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि गत 20 जुलाई को कोर्ट द्वारा आदेश किए जाने से पहले ही एक अर्बन मार्केट में 60 दुकानों का आवंटन कर दिया गया था इसलिए कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना नहीं हुई है। हालांकि दुकानें आदेश के बाद खुली हो सकती हैं। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम से पूछा था कि शाम के समय अर्बन मार्केट लगने पर वाहनों की पार्किंग कैसे की जाएगी क्योंकि इससे भारी भीड़ और यातायात की समस्या पैदा हो सकती है। यह प्रयागराज शहर की प्रमुख सड़कों में से एक है, जहां शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट प्रेस और राजस्व परिषद जैसे राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं।
इस पर निगम की ओर से दलील दी गई कि वाहनों की पार्किंग ग्रीन बेल्ट के सामने की जाएगी। कोर्ट ने इस सुझाव को पूरी तरह अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया। कहा ग्रीन बेल्ट के सामने पार्किंग होने से सड़क की चौड़ाई और कम हो जाएगी, जिससे वाहनों के आवागमन का रास्ता संकरा हो जाएगा। पार्किंग की जगह के अभाव में न तो वेंडिंग जोन की अनुमति दी जा सकती है और न ही किसी अन्य बाजार की।
कोर्ट ने शहर के सुनियोजित विकास पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी शहर में आवासीय क्षेत्र फेफड़ों की तरह होते हैं। ऐसा न हो, तो शहर हर तरह के वाहनों से भर जाएगा और भारी ट्रैफिक जाम व ध्वनि प्रदूषण होगा। कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से अलग-अलग सीमांकन होना हमेशा उचित होता है। यदि कोई मास्टर प्लान शहर की हर सड़क और कोने को व्यावसायिक बनाने का प्रावधान करता है, तो वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से ‘विनाश का प्लान’ है।
कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया कि पूरे क्षेत्र को वेंडिंग जोन और अर्बन मार्केट से मुक्त कराने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तलाशे। निगम को उस वैकल्पिक स्थान का क्षेत्रफल परिभाषित करते हुए और वहां वाहनों की पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करते हुए कोर्ट में सुझाव पेश करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें