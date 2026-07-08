Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हाईकोर्ट ने कहा- बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों पर लागू, शरिया कानून में इजाजत को बताया उल्लंघन

By Srishti Kunj
विधि संवाददाता, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

यूपी हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि शरिया कानून से किशोरावस्था में शादी की इजाजत बाल विवाह निषेध कानून और पॉक्सो का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने कहा- बाल विवाह पर प्रतिबंध सभी धर्मों पर लागू, शरिया कानून में इजाजत को बताया उल्लंघन

यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि शरिया/मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो किसी लड़की के विवाह के लिए यौवन अवस्था (किशोरावस्था) को उपयुक्त आयु मानता है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और पाक्सो अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने अपने निर्णय में आगे टिप्पणी की कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए धर्म की परवाह किए बिना विवाह की आयु समान है, जैसा कि बाल विवाह निषेध कानून द्वारा स्पष्ट किया गया है।

कोर्ट ने यह आदेश 19 व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए किया, जिसमें उन्होंने पुलिस और चाइल्ड लाइन बचाव दल पर कथित रूप से हमला करने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। बुलंदशहर में 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की होने वाली शादी को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर बचाव दल पर हमला किया गया था। इस घटना को लेकर एफआईआर थाना काकोर, बुलंदशहर में दर्ज कराई गई है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरी के नए राज से उठेगा पर्दा, पुलिस रिमांड पर लिए गए तीन आरोपी

मामले में राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं रूबी व अन्य ने तर्क दिया कि मुसलमानों पर लागू शरिया कानून के अनुसार, एक लड़की यौवन अवस्था (आमतौर पर 15 वर्ष मानी जाने वाली) प्राप्त करने के बाद विवाह के लिए योग्य हो जाती है। उन्होंने दावा किया कि पीसीएम (बाल विवाह निषेध अधिनियम ) 2006, याचिकाकर्ताओं के विवाह संबंधी व्यक्तिगत कानून को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि, पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून पीसीएमए द्वारा लाए गए बाल विवाह के निषेध या पाक्सो अधिनियम के वैधानिक प्रभावों को समाप्त नहीं कर सकता है।

ये भी पढ़ें:ट्रेनों में भी विमान जैसा ब्लैक बॉक्स, इंजन में लगेंगे कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर

पीठ ने कहा कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के विवाह की अनुमति दी जाती है, तो पाक्सो अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन होगा। कहा ‘पीसीएमए और पीओसीएसओ अधिनियम ऐसे कानून हैं जो इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीति पर आधारित हैं। इनमें वैज्ञानिक समझ निहित है, जिन्हें विधायी रूप से निषेधात्मक कानूनों में रूपांतरित किया गया है और इससे किसी के लिए भी बचना संभव नहीं है’। इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद को स्वीकार करते हुए, पीठ ने कहा कि वह केरल उच्च न्यायालय के इस तर्क से पूरी तरह सहमत है कि कोई भी व्यक्तिगत कानून बाल विवाह पर प्रतिबंध को रद्द नहीं कर सकता है।

ये भी पढ़ें:अखिलेश के जन्मदिन पर स्कूल में केक काटने में फंसे विधायक अमिताभ बाजपेई, केस

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया

पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 के पारित होने तक (कि क्या व्यक्तिगत कानून बाल विवाह अधिनियम पर हावी हो सकते हैं) इस मुद्दे पर संदेह व्यक्त किया था, जिसे 21 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किया गया था। हालांकि, खंडपीठ ने आगे कहा कि उक्त विधेयक 17वीं लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो गया था, और इस मुद्दे पर आज तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया गया है। मामले के विशिष्ट तथ्यों पर गौर करते हुए, न्यायालय ने पाया कि नाबालिग के माता-पिता और समुदाय द्वारा पीसीएमए का उल्लंघन करते हुए उसकी शादी कराने का सुनियोजित प्रयास किया गया था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।