पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को हाईकोर्ट से मिली जमानत, फर्जी दस्तावेजों के सबूत नहीं

पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पाकिस्तानी नागरिक 35 साल से भारत में रह रही हैं। कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज, वोटर आईडी मामले में राहत दी है। प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज और वोटर आईडी से जुड़े मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने भारत में रहने के लिए धोखाधड़ी, जालसाजी या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। कोर्ट ने यह भी माना कि वह करीब 35 वर्षों से वैध रूप से भारत में रह रही हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जांच में सहयोग कर रही है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी।

सबा मसूद के खिलाफ कोठी अतानस निवासी रुखसाना की तहरीर पर 14 फरवरी 2026 को देहली गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने 16 फरवरी सबा को गिरफ्तार किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सबा मसूद पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में रहने के दौरान उन्होंने फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाया। शिकायत में सबा और उनके परिवार की गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान सबा मसूद की ओर से अदालत को बताया गया कि विवाह से पहले उनका नाम शबा हनीफ था। वर्ष 1986 में उन्होंने लाहौर में भारतीय नागरिक फरहत मसूद से निकाह किया था।

इसके बाद वह वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट और भारत सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा पर भारत आईं। तब से वह मेरठ के जलीकोठी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सबा मसूद के पास मार्च 2027 तक वैध रेजिडेंशियल परमिट और वर्ष 2037 तक का वैध वीजा है। उन्होंने वर्ष 2010 और 2011 में भारतीय नागरिकता के लिए विधिवत आवेदन भी किया था, जो अभी विचाराधीन है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने वीजा नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों, लंबे समय से वैध निवास, आपराधिक इतिहास न होने और अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर जमानत मंजूर कर ली।

ये बोले सबा के बेटे सब मसूद के बेटे फराज मसूद अधिवक्ता है। उन्होंने बातचीत में बताया कि बुधवार को उनकी मां सबा मसूद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। शुक्रवार तक रिहाई परवाना जेल पहुंच जाएगा, जिसके बाद रिहाई हो जाएगी। ताकि वह फिर को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।