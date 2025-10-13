अलीगढ़ हत्याकांड में आरोपियों के घर ढहाने को भीड़ का जमकर हंगामा, फांसी दो के नारे लगाकर प्रदर्शन

यूपी में अलीगढ़ के जवां में करन की हत्या के बाद रात में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जैसे-तैसे हालातों को संभाला। लेकिन, सुबह होते होते फिर से हालात अनियंत्रित होते गए। लोगों ने बाजार बंद कर दिया। धीरे-धीरे भीड़ जुटती गई, जो इस कदर बेकाबू थी कि पुलिस भी बेबस नजर गई।

यूपी में अलीगढ़ के जवां में करन की हत्या के बाद रात में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जैसे-तैसे हालातों को संभाला। लेकिन, सुबह होते होते फिर से हालात अनियंत्रित होते गए। लोगों ने बाजार बंद कर दिया। धीरे-धीरे भीड़ जुटती गई, जो इस कदर बेकाबू थी कि पुलिस भी बेबस नजर गई। थाने के सामने जाम के अलावा दो बार हाईवे पर आए। उनकी एक ही मांग थी कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए। चीत्कार के बीच कई बार पुलिस से नोकझोंक हुई। उन्हें संतुष्ट करने के लिए आरोपियों के मकानों की नापतौल कराई।

बुलडोजर तक मंगा लिया। लेकिन, लोग नहीं हटे। कई घंटे मान-मुनव्वल के बावजूद सख्ती दिखाने के बजाय अधिकारियों ने सूझबूझ से काम लिया और बातचीत से ही बवाल को शांत कराया। रात में घटना के बाद पुलिस ने हालातों को भांप लिया था। इसके चलते गांव में पीएसी तैनात कर दी गई। करीब छह बजे से ही भीड़ थाने के बाहर जुटने लगी। धीरे-धीरे लोग जुटते गए। सुबह नौ बजे कुछ लोगों ने दुकानें खोलीं तो लोगों ने 10 बजे पूरा बाजार बंद करा दिया। पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव भी फूल गए।

करीब 11 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचा तो लोगों ने गाड़ी को थाने के सामने रुकवा लिया। शव को उतारने की बजाय हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच हाईवे पर जाम लगा दिया। लेकिन, यहां से पुलिस ने उनको हटा दिया। उनकी केवल एक ही मांग थी कि आरोपियों को घरों को तत्काल प्रभाव से क्षतिग्रस्त किया जाए। भीड़ ने जमकर नारेबाजी भी की। करन के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए।

बल प्रयोग का अधिकार, मगर दुख में साथ खड़ा हूं एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने जाम लगाकर बैठे लोगों को माइक से समझाया। जाम हटाने के अनुरोध के साथ हिदायत भी दी। कहा कि दुखद घटना है। नई उम्र के युवक की हत्या हुई है। नामजदों को हमने पकड़ लिया है। हम विवेचना आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि सभी अधिकारी आपको समझाने में लगे हैं। युवक का अंतिम संस्कार करिये, ताकि उसका अपमान न हो।

अगर गैर कानूनी तरीके से किसी ने संपत्ति अर्जित की है, तो उसे चिह्नित करके ध्वस्त किया जाएगा। मैं लिखित में आश्वासन दे रहा हूं कि आरोपियों पर तगड़ी कार्रवाई होगी। आप लोग हाईवे को जाम करके सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे पूरा अधिकार है बल प्रयोग करने का, मगर इस दुखद घटना में मैं आपके साथ खड़ा हूं।

रात में कार तोड़ी, दिन में दुकान में तोड़फोड़ गुस्साई भीड़ ने रात में आरोपी की कार में तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद दिन में हंगामे के बीच दूसरे समुदाय के व्यक्ति की दुकान में भी तोड़फोड़ कर दी। हालांकि अधिकारियों ने उनको समझाकर हटाया।

पानी पिलाकर एसएसपी ने कहा, आप हट जाइये हाईवे पर जाम लगाने के दौरान पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया। एसएसपी ने खुद ईंट पत्थर हटाए। इसके बाद हाईवे पर कतारबद्ध बैठीं महिलाओं में एक को पानी पिलाया। कहा कि आप हट जाईये। इसी के साथ लोगों को समझाकर हटाया। करीब 32 मिनट बाद लोगों ने जाम खोला। लेकिन, इसके बाद वे थाने पर जुट गए।