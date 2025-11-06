महिला पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल, हिरासत के नौ घंटे बाद गोली मारकर दिखाया एनकाउंटर

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी क्षेत्र में करीब एक माह पहले लव जेहाद के आरोपी को पकड़ने के दौरान हुई महिला पुलिस की मुठभेड़ सवालों के घेरे में आ गई है। आरोपी के भाई ने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी क्षेत्र में करीब एक माह पहले लव जेहाद के आरोपी को पकड़ने के दौरान हुई महिला पुलिस की मुठभेड़ सवालों के घेरे में आ गई है। आरोपी के भाई ने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें कहा है कि पुलिस ने कब्रिस्तान से आरोपी को उठाया। चौकी में हिरासत में रखा। करीब सवा नौ घंटे बाद गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ दर्शा दी। मामले में गुरुवार को संबंधित पुलिस टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने की तैयारी है।

29 सितंबर को बन्नादेवी क्षेत्र के एक इलाके की युवक ने दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए फफाला मार्केट निवासी जुबैर उर्फ खन्ना पुत्र दिलशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार 30 सितंबर की सुबह पुलिस टीम बरौला बाईपास रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

इस प्रकरण में जुबैर के भाई फिरोज ने आरोप लगाए हैं। इसमें कहा है कि 29 सितंबर को शाम 6:15 बजे पुलिसकर्मियों ने मोहल्ला सराय रहमान स्थित कब्रिस्तान से जुबैर को जबरन उठाया था, जो सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। जुबैर को पहले थाना बन्नादेवी, फिर आईटीआई चौकी पर ले जाकर हिरासत में रखा गया। उसी रात साढ़े तीन बजे उसे बरौला बाईपास ले जाकर मुठभेड़ दिखाते हुए पैर में गोली मार दी, ताकि उसे अपराधी सिद्ध कर अपने अवैध कृत्यों को वैध ठहराया जा सके। इसके बाद जुबैर के खिलाफ हमले व आर्म्स एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस ने तलाशी और जब्ती के समय बीएनएसएस की धारा 103 (4) का पालन नहीं किया। साथ ही बीएनएसएस की धारा 105, 185(2) के अनुसार गवाहों के हस्ताक्षर किए हुए और किसी भी ऑडियो-वीडियो इलैक्ट्रॉनिक के जरिये रिकॉर्ड किए गए सामान की लिस्ट बिना देर किए अधिकारियों को भेजी जाएगी। थाना बन्नादेवी, आईटीआई चौकी व बरौला बाईपास पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन्हें देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि जुबैर को कब, कहां और किस प्रकार हिरासत में लिया गया और कथित मुठभेड़ पूर्णतः फर्जी और मनगढ़ंत है।

फिरोज के अधिवक्ता, अजीम मलिक ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कब्रिस्तान से जुबैर को उठाया था। उसे कई घंटे तक हिरासत में रखा। फिर गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ दर्शा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। मामले में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गुरुवार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।

ये कराया था महिला ने मुकदमा बन्नादेवी क्षेत्र के एक इलाके की 20 वर्षीय युवती 12वीं की छात्रा है। उसने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि छह माह पहले जुबैर स्कूल जाते समय रोजाना पीछा करता था। उसकी बहन ने युवती को उससे हिंदू बताते हुए मिलवाया था। उसका नाम आकाश बताया। 20 जुलाई को आरोपी बातों में फसाकर छात्रा को सारसौल स्थित एक होटल में ले गया, जहां तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।