नए आशिक संग मिल पुराने प्रेमी की हत्या में महिला का पति भी गिरफ्तार, नहर में फेंका था शव
अलीगढ़ में नए आशिक संग मिल पुराने प्रेमी की हत्या में महिला का पति भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इससे पहले पुलिस महिला और उसके नए प्रेमी को जेल भेज चुकी है। महिला अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। तीनों ने हत्या के बाद शव नहर में फेंका था।
यूपी के अलीगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने नए प्रेमी और पति की मदद से पुराने प्रेमी की हत्या कर दी। इस मामले में तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि हरदुआगंज क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने महिला व उसके प्रेमी के साथ अब आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार दो मई को माछुआ नहर पुल के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पोस्टमार्टम में सिर व शरीर में चोटों में मौत होना पाया गया। युवक की शिनाख्त खैर क्षेत्र के गांव सहरोई निवासी अमित पुत्र स्व. कमल सिंह के रूप में हुई। पता चला कि अमित जवां क्षेत्र में गांव रामपुर में रहकर मजदूरी करता था। गांव के लोगों से पूछताछ, अमित के फोन की सीडीआर के आधार पर पुलिस का शक गांव की ही महिला कल्पना पत्नी संजू पर शक गहराया। पूछताछ में महिला ने जुर्म कबूल लिया।
महिला ने पुलिस को पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि अमित के साथ पांच साल से उसका प्रेम प्रसंग था। वहीं, मार्च में उसकी दोस्ती बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव महाराजपुर निवासी लोकेश से हो गई। महिला ने लोकेश की दोस्ती अपने पति से करवा दी। साथ ही वह अमित से पीछा छुड़ाना चाहती थी। 30 अप्रैल को अमित ने फोन किया कि वह उसके घर आ रहा है। इस पर महिला ने लोकेश को भी बुला लिया। रात में कल्पना ने अपने प्रेमी लोकेश व पति संजू के साथ मिलकर लोहे की फूंकनी व लोहे के कड़े से सिर पर प्रहार करके अमित की हत्या कर दी। फिर शव को कासिमपुर नहर में फेंक दिया था।
मामले में जांच के बाद पुलिस कल्पना व लोकेश को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि संजू को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मामले में जांच जारी है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी महिला का कहना है कि उसने ही प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए जाल बुना और हत्या करने में उसके पति और नए प्रेमी ने उसकी मदद की थी। इसके बाद उन्होंने शव से छुटकारा पाने को उसे नहर में फेंक दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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