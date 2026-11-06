दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे मिला महिला का शव, दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या

दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे एक महिला का शव मिला है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि महिला की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव वहां फेंका गया था।

लोधा, संवाददाता। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे गुरुवार सुबह करीब 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था, जबकि चेहरा झुलसा हुआ था। उसके बाएं हाथ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है और हाथ पर ही ‘मां’ लिखा है। हालात देखकर हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत का कारण पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो सकेगा।

गुरुवार सुबह दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे एचपी पेट्रोल पंप के समीप एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो करीब 30 वर्षीय महिला मृत अवस्था में मिली। महिला के गले में दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था। चेहरे की हालत ऐसी थी, जैसे एसिड डालकर झुलसाने की कोशिश की गई हो। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया।

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं। महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी महिला की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हत्या समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सीओ प्रथम कमलेश कुमार ने बताया कि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को मोर्चरी भेजा गया है। महिला की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं।

कार नहीं मिली तो बहू को पीटा, गर्भ में मारी लात अलीगढ़ में ही दहेज में लग्जरी कार और 20 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर बहू को पीटने, गला घोंटने की कोशिश और गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने एसएसपी के आदेश पर क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। संगम विहार कॉलोनी निवासी ममता गुप्ता के अनुसार उन्होंने बेटी आरती की शादी 28 जून 2023 को गौतमबुद्धनगर के दादरी निवासी सीए शुभम बंसल से की थी। आरोप है कि पति शुभम, सास-ससुर, देवर-देवरानी समेत पूरे परिवार ने लग्जरी कार और 20 लाख रुपये की मांग की।

मथुरा-वृंदावन घूमने आई महिला की अलीगढ़ में मौत मथुरा-वृंदावन घूमने आई पश्चिम बंगाल की एक बुजुर्ग महिला की अलीगढ़ में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में मौत का कारण बीमारी होना पाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है।