दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे मिला महिला का शव, दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या
दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे एक महिला का शव मिला है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि महिला की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव वहां फेंका गया था।
लोधा, संवाददाता। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे गुरुवार सुबह करीब 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था, जबकि चेहरा झुलसा हुआ था। उसके बाएं हाथ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है और हाथ पर ही ‘मां’ लिखा है। हालात देखकर हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत का कारण पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो सकेगा।
गुरुवार सुबह दिल्ली-कानपुर हाईवे किनारे एचपी पेट्रोल पंप के समीप एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो करीब 30 वर्षीय महिला मृत अवस्था में मिली। महिला के गले में दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था। चेहरे की हालत ऐसी थी, जैसे एसिड डालकर झुलसाने की कोशिश की गई हो। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया।
फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं। महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी महिला की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हत्या समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। सीओ प्रथम कमलेश कुमार ने बताया कि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को मोर्चरी भेजा गया है। महिला की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं।
कार नहीं मिली तो बहू को पीटा, गर्भ में मारी लात
अलीगढ़ में ही दहेज में लग्जरी कार और 20 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर बहू को पीटने, गला घोंटने की कोशिश और गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने एसएसपी के आदेश पर क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। संगम विहार कॉलोनी निवासी ममता गुप्ता के अनुसार उन्होंने बेटी आरती की शादी 28 जून 2023 को गौतमबुद्धनगर के दादरी निवासी सीए शुभम बंसल से की थी। आरोप है कि पति शुभम, सास-ससुर, देवर-देवरानी समेत पूरे परिवार ने लग्जरी कार और 20 लाख रुपये की मांग की।
मथुरा-वृंदावन घूमने आई महिला की अलीगढ़ में मौत
मथुरा-वृंदावन घूमने आई पश्चिम बंगाल की एक बुजुर्ग महिला की अलीगढ़ में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में मौत का कारण बीमारी होना पाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है।
सासनीगेट थाना के इंस्पेक्टर उपेंद्र मलिक के अनुसार पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के सैनपारा निवासी 60 वर्षीय दुर्गा राय देवी पत्नी हरिराम अपने परिवार के साथ मथुरा-वृंदावन घूमने के लिए आई थीं। वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां अस्पताल में इलाज भी चला। तबीयत में सुधार होने पर वह परिवार के साथ वहां से निकलीं। ऑटो से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन आ रही थीं, जहां से ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन, सासनीगेट क्षेत्र में मथुरा बाईपास पर उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। परिजन अस्पताल ले गए, मगर उनकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें