पति के खिलाफ हुईं दो पत्नियों ने थाने जाकर लिखवाई शिकायत, बताए सारे कांड
अलीगढ़ के एक शख्स ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दूसरी पत्नी को इसकी जानकारी हुई तो उससे भी मारपीट की। दोनों पत्नियां पति के खिलाफ थाने पहुंच गईं और शिकायत दर्ज करवाई है।
यूपी में पति-पत्नी से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां कभी पति अपनी पत्नी को तो कभी पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है। वहीं, एक मामला सामने आया है कि पति की हरकतों से परेशान होकर उसकी पत्नी थाने पहुंच गई है। केवल एक नहीं शख्स की दो पत्नियां थाने पहुंची और दोनों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के इगलास कस्बा निवासी एक युवक द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और अब दूसरी पत्नी को भी घर से निकालने का मामला सामने आया है। शनिवार को दोनों पीड़ित पत्नियां कोतवाली पहुंचीं और आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने चोरी से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से पति का तलाक भी नहीं हुआ है। पहली पत्नी का आरोप है कि उसकी शादी वर्ष 2026 में हुई थी। पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया था, जिसका घरेलू हिंसा का मुकदमा हाथरस कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि पति ने कानूनी रूप से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली।
वहीं, दूसरी पत्नी ने बताया कि युवक ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर चार महीने पहले उससे निकाह किया था। सच्चाई पता चलने पर जब उसने विरोध किया, तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने जेठ पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद उसने परेशान होकर पुलिस में शिकायत करने की ठानी। उसका कहना है कि पति ने पहली शादी की बात भी छिपाई और उसके साथ मारपीट भी की है।
दोनों पत्नियों ने शनिवार को पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर रजित वर्मा ने बताया कि दोनों महिलाओं ने कोतवाली आकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में दोनों महिलाओं के बयान दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के अनुसार उनका पति एक ही है और उसने धोखे से दूसरी महिला से शादी की है। साथ ही दोनों महिलाओं ने मारपीट की भी शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में पुलिस की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें