Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Two men punished after 11 years get 10 years jail in 70 year old Woman Rape Case
70 साल की बुजुर्ग से रेप केस में दो को 10 साल की कैद, 11 साल बाद आया फैसला

70 साल की बुजुर्ग से रेप केस में दो को 10 साल की कैद, 11 साल बाद आया फैसला

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र में 12 साल पहले 70 साल की वृद्धा से दुष्कर्म व विरोध करने पर मारपीट करके दांत तोड़ने के मामले में एडीजे पीके जयंत की अदालत ने दो लोगों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Jan 24, 2026 08:20 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अंलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र में 12 साल पहले 70 साल की वृद्धा से दुष्कर्म व विरोध करने पर मारपीट करके दांत तोड़ने के मामले में एडीजे पीके जयंत की अदालत ने दो लोगों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने जवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि एक दिसंबर 2014 को दोपहर डेढ़ बजे उनकी 70 साल की मां जवां क्षेत्र के गांव में घास काटने के लिए जंगल में गई थीं। वहां गांव के बुद्ध प्रकाश पुत्र रोहताश, पिपा उर्फ दीपक पुत्र मुनीम व एक बाल अपचारी ने जंगल में लाहा के खेत में वृद्धा के साथ रेप किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया गया था कि विरोध करने पर मुल्जिमों ने वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका दांत टूट गया। घर लौटकर वृद्धा ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाल अपचारी की पत्रावली अलग कर दी गई। वहीं, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने बुद्ध प्रकाश व पिपा को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

ये भी पढ़ें:ग्राइंडर से काटा अपना ही पैर, इंजेक्शन से सुन्न करने के बाद पंजा कर दिया अलग

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, विरोध पर धमकी

खैर थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर लकड़ी लेने गई किशोरी से एक युवक ने अपने साथियों संग सामूहिक दुष्कर्म कर डाला। आरोप है कि घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। शुक्रवार को पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बीते 12 जनवरी को उनकी 15 वर्षीय बेटी खेत पर लकड़ी लेने गई थी। आरोप है कि तभी गांव का ही एक युवक मिल गया।

आरोपी तमंचे के बल पर किशोरी को लाहा के खेत में खींचकर ले गया। वहां अपने दो साथियों संग दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। विरोध करने पर परिवार को मारने की धमकी दे दी। घर पहंुची पीड़िता ने पूरा वाकया परिजनों को बताया। आरोप है कि परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में एसएसपी नीरज जादौन ने सीओ खैर को जांच के निर्देश दिए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |