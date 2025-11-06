Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Two boys Drown in ganga taking Selfie During Ganga Snan on Kartik Purnima One saved
कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने गए दो भाई सेल्फी लेते हुए गंगा में डूबे, एक बचाया

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में सेल्फी लेते हुए दो भाई गंगा में डूब गए। एक को बचा लिया गया लेकिन दूसरा नहीं मिला। उसकी तलाश जारी है। कार्तिक पूर्णिमा पर नरौरा में सुनसान बंदे पर सेल्फी ले रहे दो भाई गंगा में डूब गए। एक युवक को लोगों ने बचा लिया।

Thu, 6 Nov 2025 10:35 AMSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
मामले में मिली जानकारी के अनुासर 24 वर्षीय नितिन पुत्र मूलचंद अग्रवाल निवासी शक्ति नगर, जनपद अलीगढ़ अपने भाई और परिवार के साथ नरौरा गंगा स्नान को आया था। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार नरौरा में सुनसान जगह बंदा नंबर एक पर स्नान के बाद सेल्फी ले रहा था। इसी बीच दोनों युवक गंगा में गिरकर डूबने लगे। आसपास के ग्रामीणों ने दोनों को डूबते देख लिया। लड़कों को डूबते देख किसी तरह लोगों ने एक भाई को बचा लिया, लेकिन नितिन गंगा में डूब गया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

नरौरा पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर एसडीएम व सीओ डिबाई भी पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम डूबे नितिन को गंगा में तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक नितिन का कोई सुराग नहीं लगा है। डिबाई विधायक चंद्रपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय शायद दोनों का पैर फिसला होगा जिस कारण दोनों पानी में गिर गए। गोताखोर लापता लड़के की तलाश में लगे हैं। वहीं, दूसरा लड़का हादसे के बाद से डरा हुआ है अभी सदमे में बताया जा रहा है।

