छोटी चोरी करने गए मिला आधा किलो सोना, हिस्ट्रीशीटर समेत दो पकड़े, कहा- नहीं पता था इतना मिलेगा

यूपी के अलीगढ़ में गांधीपार्क क्षेत्र के कोर्ट ऑफ वार्ड कंपाउंड में हार्डवेयर व्यापारी के बंद घर में एक करोड़ से अधिक की चोरी की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दो आरोपितों को दबोच दिया। इनमें एक क्वार्सी थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Sat, 30 Aug 2025 09:52 AM
यूपी के अलीगढ़ में गांधीपार्क क्षेत्र के कोर्ट ऑफ वार्ड कंपाउंड में हार्डवेयर व्यापारी के बंद घर में एक करोड़ से अधिक की चोरी की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दो आरोपितों को दबोच दिया। इनमें एक क्वार्सी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इनके पास से करीब 81 लाख रुपये का सामान बरामद हुआ है। एसएसपी संजीव सुमन ने घटना का अनावरण करने वाली टीम को उत्साहवर्धन के लिए 10 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। उधर, व्यापारी अभी आईसीयू में भर्ती हैं।

गांधीपार्क थाना क्षेत्र के कोर्ट ऑफ वार्ड कंपाउंड निवासी व्यापारी शिवम मित्तल की रविवार को तबीयत खराब हो गई थी। वे आगरा के कमला नगर स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं, मंगलवार देररात उनके घर में चोरी हो गई। बदमाश बाउंड्री फांदकर घर में घुसे और कमरो के ताले तोड़कर जेवरात व नकदी पार कर दी। शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि सीओ द्वितीय कमलेश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी गांधीपार्क राजवीर सिंह परमार व क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर, सर्विलांस व आईसीसीसी की टीमों ने 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

साथ ही मुरादाबाद, मेरठ, हाथरस व कासगंज के इलाकों में एक दर्जन से अधिक दबिश दीं। इस आधार पर शुक्रवार को सिंधौली मोड़ के पास स्थित खंडहर से शाहकमाल रोड निवासी बबलू पठान पुत्र इनाम खां व नगला मानसिंह निवासी संजय उर्फ सज्जन पुत्र हजारीलाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेज दिया गया।

बबलू पर 2010 से अब तक 19 मुकदमे

आरोपी बबलू क्वार्सी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर क्वार्सी थाने में साल 2010 से अब तक चोरी, एनडीपीएस एक्ट व गैंगस्टर समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं। संजय पर सासनीगेट, बन्नादेवी थानों में चोरी व हत्या के चार मुकदमे दर्ज हैं।

अनपढ़ आरोपी, नहीं था इतने माल का अंदाजा

दोनों आरोपी अनपढ़ हैं। उन्हें लगा था कि मकान में 20-30 हजार रुपये का माल मिल जाएगा। लेकिन, ये अंदाजा नहीं था कि आधा किलो सोना व 10 किलो से अधिक चांदी मिल जाएगी। इस पर आरोपियों ने तसल्ली से करीब सवा घंटे तक घर को खंगाला।

अमेरिकन डायमंड समेत ये सामान हुआ बरामद

514.3 ग्राम सोने के जेवरात, 10.905 ग्राम चांदी के जेवरात, एक अमेरिकन डायमंड हार सफेद बरामद हुआ है। इनकी कीमत करीब 81 लाख रुपये है। केवल हीरे की कीमत ही 15 लाख रुपये बताई गई है। वहीं, 39 हजार 600 रुपये नकद मिले हैं।

