पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को हाईकोर्ट से राहत, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रद्द
पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को हाईकोर्ट से राहत मिली है। टीवीएस शोरूम मालिक हत्याकांड में हाईकोर्ट ने पूजा शकुन पांडेय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रद्द कर दी है। साथ ही अशोक पांडेय के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई रद्द की।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के बाद लगाए गए गैंगस्टर के मामले में पूजा शकुन पांडेय व अशोक पांडेय को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ चल रही पूरी कार्रवाई, चार्जशीट और समन आदेश को रद्द कर दिया है।
26 सितंबर 2025 की रात को खेरेश्वर चौराहे पर हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की बाइक सवार दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने नामजद अशोक पांडेय, दो शूटर व पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते बताया था कि पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी।
पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। इसके बाद पुलिस ने रोरावर थाने में चारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें चार जून को चार्जशीट दाखिल हुई और एक जुलाई को कोर्ट ने संज्ञान लेकर समन जारी किया था। इसके खिलाफ बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अब गैंगस्टर सेशन ट्रायल, चार्जशीट और संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया।
हत्या के मामले में अब 19 को होगी गवाही
उधर, हत्या के मुकदमे में एडीजे छह की अदालत में वादी व मृतक के भाई की गवाही चल रही है। इसमें तीन मुल्जिमों की जिरह हो चुकी है, एक शूटर फजल की जिरह होनी है। इसके लिए बुधवार की तिथि नियत थी। लेकिन, वादी पक्ष हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अब सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि नियत की है। बचाव पक्ष का दावा है कि यह तीसरी मौका है, जब गवाह हाजिर नहीं हुआ।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच साल की सजा
एडीजे चार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के छह साल पुराने मामले में दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2020 में देहलीगेट थाने में बन्नादेवी क्षेत्र के प्रतिभा कॉलोनी निवासी गंगन गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे चार की अदालत ने गंगन को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें