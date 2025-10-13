Hindustan Hindi News
बुकिंग के बाद भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे बॉलीवुड के फेमस एक्टर, होटल में जमकर हंगामा

यूपी के अलीगढ़ शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आए बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता टार्जन फेम हेमंत बिर्जे के समय पर न पहुंचने को लेकर हंगामा हो गया। वे सिविल लाइन क्षेत्र के होटल महाजन में ठहरे थे।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Mon, 13 Oct 2025 07:29 AM
उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता नशे में धुत हैं। साथ ही बुकिंग से लेकर कार्यक्रम की तैयारी में हुआ खर्चा वापस मांगा। इसी बीच अभिनेता ने पुलिस को सूचना दे दी कि उन्हें बंधक बना लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा माजरा समझ में आया। दो घंटे की बातचीत के बाद कोई निष्कर्ष निकला तो देररात आयोजक थाना सिविल लाइन पहुंचे।

रविवार को रामलीला मैदान में अभिनेता हेमंत बिर्जे की प्रस्तुति थी। कई दिन से इसका प्रचार किया जा रहा था। लोगों में भी अभिनेता को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। रात में विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद जब अभिनेता के परफॉर्मेंस की बारी आई तो लोग टकटकी लगाए बैठे रहे। लेकिन, अभिनेता नहीं पहुंचे। इसके बाद समिति पदाधिकारी होटल के कमरे में पहुंचे। उनका आरोप था कि अभिनेता नशे की हालत में मिले और ठीक से बात करने की स्थिति में भी नहीं थे। भीड़ देख कर हेमंत बिर्जे ने पुलिस कंट्रोल रूम फोन कर खुद को बंधक बनाने की शिकायत कर दी।

बुकिंग व फ्लाइट में 95 हजार हुए खर्च

संदेश राज के अनुसार उन्होंने 50 हजार नकद देकर बुकिंग की थी। साथ ही 45 हजार रुपये फ्लाइट व ठहरने आदि पर खर्च हुए। इसके अलावा करीब एक लाख रुपये 75 हजार रुपये प्रचार प्रसार में खर्च हो गए। अभिनेता के साथ तीन लोग और थे। इनमें एक ने खुद को चालक, दूसरे ने गाड़ी मालिक व तीसरे ने खुद को दोस्त बताया।