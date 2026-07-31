Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट! व्हाट्सएप से बुक होते थे ग्राहक, फोटो भेज चैट पर सब होता था तय

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

अलीगढ़ के स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट में व्हाट्सएप से ग्राहक बुक किए जाते थे। महिलाओं की फोटो भेजकर सारी बातें चैट पर ही तय की जाती थीं। महिलाओं को उनकी मजबूरी के कारण लालच देकर उन्हें रखा गया था।

Sex Racket
स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट में व्हाट्सएप से ग्राहक बुक होते थे।

यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्पा की आड़ में देह व्यापार चला रहे सेंटर संचालक समेत दो लोगों को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। जबकि तीन महिलाओं को नोटिस देकर थाने से ही जमानत दे दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हॉट्सएप पर ग्राहकों को महिलाओं की फोटो भेजते थे। चैट पर सबकुछ तय कर लिया जाता था। पुलिस को आरोपियों के फोन में भी आपत्तिजनक चैट्स मिली हैं।

सीओ तृतीय सर्वम सिंह व एसीएम के नेतृत्व में बुधवार शाम को पुलिस ने किशनपुर तिराहा स्थित आयुर्वेदिक स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारा था। स्पा के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया गया है। कमरों में मसाज टेबल के साथ आपत्तिजनक सामान भी मिला। पुलिस के अनुसार बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल स्पा लगता था, लेकिन अंदर का पूरा सेटअप देह व्यापार के लिए किया गया था। मौके से सेंटर संचालक नौरंगाबाद टीले के पास निवासी कुनाल पुत्र दीपक व उसके साथी होली चौक किशनपुर निवासी राजा पुत्र छोटेलाल के अलावा तीन महिलाओं को भी पकड़ा गया। इनमें एक महिला संभल, दूसरी दिल्ली व तीसरी क्वार्सी क्षेत्र की ही है।

ये भी पढ़ें:आयुर्वेदिक मसाज के नाम पर जिस्मफरोशी, कैसे बुलाए जाते कस्टमर, सेट होता था रेट?

महिलाओं ने बताया कि आर्थिक मजबूरी के चलते हमें रुपयों का लालच देकर यहां बुलाया गया है। हमसे मसाज के अलावा देह व्यापार कराया जाता है। इस सेंटर को कुनाल और राजा चलाते हैं। कुनाल काउंटर पर बैठता है और ग्राहक की डिमांड के हिसाब से बुकिंग लेता है। राजा भी लंबे समय से यहां काम कर रहा है। वह ग्राहक को केबिन तक पहुंचाने का काम करता है। मामले में आरोपियों के खिलाफ क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ ने बताया कि संचालक कुनाल व राजा को जेल भेज दिया गया है। महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ा गया है।

ये भी पढ़ें:दो बीवियों संग तीन-तीन दिन का फॉर्मूला फेल, छोटी पत्नी ने पति को छोड़ा

धड़ल्ले से चल रहे दर्जनों स्पा सेंटर, रडार पर आए

सूत्रों के अनुसार केवल रामघाट रोड और मैरिस रोड ही दर्जनों ऐसे स्पा सेंटर संचालित हैं, जहां मसाज की आड़ में धड़ल्ले से देह व्यापार हो रहा है। आसपास के जिलों के अलावा दिल्ली से लड़कियों को यहां बुलाया जाता है। इसी क्रम में पुलिस ने ऐसे कुछ सेंटरों पर गोपनीय निगरानी शुरू कर दी है। सीओ ने सभी चौकी प्रभारियों को हिदायत दी है कि अगर किसी भी क्षेत्र में इस तरह की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:लव अफेयर में मर्डर! हिस्ट्रीशीटर को मारकर सड़क किनारे फेंका, जमानत पर बाहर था

28 हजार रुपये किराये पर ली थी बिल्डिंग

पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री, 5,490 रुपये व तीन मोबाइल फोन मिले हैं। कुनाल ने पूछताछ में बताया कि वह नियमित ग्राहकों को व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से संपर्क करता है और उनको महिलाओं के फोटो भेजकर बुलाता है। भेजा गया फोटो बाद में डिलीट कर देता है। फोन में कई ग्राहकों से आपत्तिजनक व्हाट्सएप्प चैट मौजूद हैं। पूछने में उसने बताया कि यह बिल्डिंग सुखराम सिंह उर्फ बाबू भाई निवासी किशनपुर से किराये पर ली है। इसका किराया 28 हजार प्रतिमाह देता है। उनकी जानकारी में है कि यहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा है।

एक साल में पांच से अधिक सेंटरों पर हुई कार्रवाई

शहर में पिछले एक साल में पांच से अधिक ऐसे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई हो चुकी हैं, जहां देह व्यापार हो रहा था। इसी साल जनवरी में पुलिस ने सिविल लाइन क्षेत्र रोड स्थित कॉम्प्लेक्स में चल रहे स्पा सेंटर में पहले फर्जी ग्राहक बनाकर पुलिसकर्मी को भेजा गया था। फिर सीओ तृतीय सर्वम सिंह और एसीएम के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा था। यहां से महिलाओं समेत कुल 14 लोग पकड़े गए थे। इसी तरह फरवरी में मैरिस रोड स्थित प्लाजा में एक और मसाज सेंटर पकड़ा गया था। यहां से महिलाओं समेत नौ लोग गिरफ्तार हुए थे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।