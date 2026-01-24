Hindustan Hindi News
UP Aligarh Soldier Monu Martyr in Doda Accident Jammu Kashmir will reach village today
डोडा हादसे में अलीगढ़ का जवान मोनू शहीद, अंतिम संस्कार को आज गांव आएगा शव

संक्षेप:

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इसमें जिले के जवां क्षेत्र के गांव दाउदपुर का लाल मोनू भी शहीद हो गया। इसकी खबर गांव में आते ही कोहराम मच गया। माता-पिता, भाई व पत्नी बेसुध हो गए।

Jan 24, 2026 08:27 am IST
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इसमें जिले के जवां क्षेत्र के गांव दाउदपुर का लाल मोनू भी शहीद हो गया। इसकी खबर गांव में आते ही कोहराम मच गया। माता-पिता, भाई व पत्नी बेसुध हो गए। ग्रामीणों व परिजनों ने उन्हें बामुश्किल संभाला। शुक्रवार देररात या शनिवार तड़के सोनू को शव गांव पहुंचेगा।

जवां क्षेत्र के गांव दाउदपुर निवासी किसान प्रताप सिंह के तीन बेटे हैं। बड़े बेटे सोनू गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करते हैं। मझले बेटे 24 वर्षीय मोनू व उससे छोटे प्रशांत साल 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में दोनों की तैनाती जम्मू-कश्मीर में है। प्रशांत कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। मोनू सेवा में तैनात थे। गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में हुए हादसे में मोनू शहीद हो गए। अन्य जवानों ने मोनू के मां के फोन पर यह सूचना दी कि पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में मातम छा गया। प्रशांत ने अपने परिचितों के माध्यम से बटालियन में संपर्क किया। इसके बाद लगातार वहां के अधिकारी संपर्क में हैं। देररात तक मोनू के शव के आने का इंतजार किया जा रहा था।

कहता था, एक दिन देश के लिए शहीद हो जाऊंगा

भाई सोनू ने कहा कि हम तीनों भाईयों ने खुर्जा में बुआ के घर रहकर पढ़ाई की थी। मोनू बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहता था। हम लोग आएदिन बॉर्डर से आने वाली खबरों को सुनकर घबराते थे। लेकिन, मोनू बिल्कुल भी नहीं डरता था। ये तक कह देता कि कोई बात नहीं, एक दिन देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। वह नवंबर में छुट्टी पर गांव आया था।

पिता बोले- मुझे बेटे पर गर्व है...

मोनू की शहादत पर पूरा गांव गमगीन है। पिता बदहवास हो गए। उनकी तबीयत बिगड़ गई। पिता ने कहा कि मेरे जाबांज बेटे को बचपन से ही देश की सेवा करना का जुनून था। वह हमेशा अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी सैनिक के रूप में डटा रहता था। देशप्रेम के सामने उसे कुछ नजर नहीं आता है। मुझे बेटे पर बहुत गर्व था।

तुम्हारा नाम लेकर जा रहा हूं...

मोनू की शादी साल 2023 में हाथरस निवासी पूजा से हुई थी। इन पर डेढ़ वर्ष की बेटी देविका है। आखिरी बार मोनू ने पत्नी से फोन पर बात की थीं। कहा था कि हम लोग पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारा नाम लेकर मैं जा रहा हूं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
