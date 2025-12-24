महीनों से बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह का इंतजार, अब कर्ज लेकर हाथ किए पीले

संक्षेप: चने-मुरमुरे बेचकर जीवन यापन करने वाले दीपक कुमार ने बीते दिनों अपनी बेटी के हाथ पीले कर्ज लेकर किए हैं। वित्तीय वर्ष के नौ महीने बीतने के बाद भी जिले में एक भी सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो सका है। दीपक सामूहिक विवाह आयोजित होने का इंतजार करते रहे।

चने-मुरमुरे बेचकर जीवन यापन करने वाले दीपक कुमार ने बीते दिनों अपनी बेटी के हाथ पीले कर्ज लेकर किए हैं। वह बताते हैं कि सामूहिक विवाह के लिए जब विकास भवन में आवेदन करने गए तो समाज कल्याण विभाग में पहुंचने पर कर्मचारी ने बताया कि पहले से 250 आवेदन लंबित हैं। अगले साल आना। इस वजह से मजबूरन कर्ज लेकर शादी करनी पड़ी। अकेले दीपक ही नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं, जो सामूहिक विवाह के इंतजार में है। जिले में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, जिनकी बेटियों के विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के भरोसे अटके हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वित्तीय वर्ष के नौ महीने बीतने के बाद भी जिले में एक भी सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो सका है। सामूहिक विवाह योजना के अर्न्तगत हर वर्ष जिले में करीब एक हजार जोड़ों का विवाह कराया जाता रहा है। पिछले वर्ष 921 वर-वधु परिणय सूत्र में बंधे थे। इस वर्ष भी सरकार ने सहायता राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी थी। इससे उम्मीद थी कि लाभार्थियों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन विभागीय लापरवाही ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल लखनऊ से लेकर जिला स्तर तक पूरे वर्ष टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

पहले शासन स्तर से केंद्रीय टेंडर कराने का निर्णय लिया गया, फिर इसे जिला स्तर पर कराने का फैसला हुआ। इस बदलाव में कीमती समय निकल गया। एक बार टेंडर तकनीकी खामी के चलते निरस्त हुआ, फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। अब जब टेंडर पूरा हुआ, तब तक अधिकांश शुभ मुहूर्त निकल चुके थे।

शुभ मुहूर्त यूं ही निकल गए मई, जून, नवंबर व दिसंबर में 12 से अधिक शुभ मुहूर्त निकल चुके हैं, लेकिन एक भी सामूहिक विवाह नहीं हुआ। अब विभाग की उम्मीदें जनवरी में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त पर टिकी हैं।

802 शादियों का है लक्ष्य इस वर्ष जिले के लिए 802 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य तय किया गया है। इसके मुकाबले 500 से अधिक आवेदन समाज कल्याण विभाग को मिल चुके हैं, लेकिन एक भी विवाह अब तक नहीं हो सका। तमाम लोगों ने आयोजन की कोई भी प्रस्तावित तिथि ही तय न होने के चलते आवेदन भी नहीं किया गया है।