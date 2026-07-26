धरना प्रदर्शन में बवाल के बाद सपा की बैठक आज, पढ़ाया जाएगा अनुशासन का पाठ
अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की रविवार को क्वार्सी स्थित पार्टी कार्यालय पर आपात बैठक बुलाई गई है। सपा की बैठक में आज अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस व सपाईयों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने सात नामजद व 35-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया था।
समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की रविवार को यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी स्थित पार्टी कार्यालय पर आपात बैठक बुलाई गई है। जिसमें सभी फ्रंटल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अनुशासन व संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। कलक्ट्रेट पर हुए बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी युवा नेताओं को अनुशासन बताएंगे।
कलक्ट्रेट गेट के सामने 24 जुलाई को धरना प्रदर्शन के दौरान यूथ पदाधिकारियों ने इंस्पेक्टर को दौड़ा लिया, जिसके कारण कई युवा सपा नेताओं पर मुकदमा हो गया। दो को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इस प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आत्ममंथन किया। जिसके बाद रविवार को आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक का उद्देश्य केवल यूथ के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को अनुशासन, पार्टी की गाइड लाइन व संविधान के तहत प्रोटेस्ट करने की सीख दी जाएगी।
धरने के दौरान पार्टी के अधिकांश लोग बयानबाजी कर रहे थे। जिसको लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी व संगठन जिस नेता को बयान के लिए अधिकृत करेगा वही बयान जारी करेगा। अनुशासन में रहकर व पार्टी की गाइड लाइन के अनुसार विरोध को दर्ज कराना है। सपा प्रवक्ता डा. बादशाह खान ने बताया कि रविवार को पार्टी कार्यालय पर भी फ्रंटलों की बैठक होगी।
सीओ से मिले सपाई, नहीं बनी बात
समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी शनिवार को एसएसपी से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने सीओ तृतीय से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के युवा पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे व गिरफ्तारी को लेकर सपा महानगर के पदाधिकारियों ने सीओ से चर्चा की। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन अभी किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है।
सपा छात्र सभा के नेता व सिविल लाइन इंस्पेक्टर की चार दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो भी इस कार्रवाई का कारण मानी जा रही है। क्योंकि युवा नेता ने सिविल लाइन इंस्पेक्टर से हुई वाता की ऑडियो वायरल कर दी थी। सीओ तृतीय से मुलाकात के बाद भी कोई बात नहीं बनी तो सपा पदाधिकारी वापस लौट गए।
पुलिस से अभद्रता व आगजनी के प्रयास में एक और गिरफ्तार
जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस व सपाईयों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसमें पुलिस से अभद्रता व आगजनी के प्रयास के आरोप थे। वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें