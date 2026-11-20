रेलवे स्टेशन पर गलती करने वालों को अब कोर्ट नहीं, प्लेटफॉर्म पर ही ‘सजा’ दी जाएगी। जन विश्वास अधिनियम लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को ही मौके पर फैसला करने का अधिकार मिल गया है।

सुमित शर्मा, अलीगढ़। रेलवे स्टेशन पर अब गलती करने वालों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। न फाइल बनती है, न तारीख पर तारीख मिलती है। जन विश्वास अधिनियम लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को ही मौके पर फैसला करने का अधिकार मिल गया है। अलीगढ़ जंक्शन पर एक अगस्त से 31 अक्टूबर तक तीन महीने में ही इसका असर साफ दिखने लगा है।

इन तीन महीनों में आरपीएफ ने कुल 729 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 लाख 74 हजार 515 रुपये जुर्माना वसूला। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा महिला कोच में घुसने वाले पुरुषों पर हुई कार्रवाई की रही, जहां सबसे ज्यादा 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। पहले व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। आरपीएफ किसी यात्री को नियम तोड़ते पकड़ती थी, तो मेमो बनाती थी। उसे थाने में बिठाया जाता था। फिर मामला रेलवे मजिस्ट्रेट के पास जाता था। वहां तय होता था कि कितना जुर्माना लगेगा।

अगर केस चला तो यात्री को बार-बार कोर्ट भी आना पड़ता था। वहीं, जुलाई में जन विश्वास अधिनियम-2026 के लागू होने के बाद ये पूरा सिस्टम बदल गया है। अब आरपीएफ के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को ही मौके पर जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। अब प्रक्रिया बेहद सीधी है। आरपीएफ जवान नियम तोड़ने वाले को पकड़ता है, उसे उसकी गलती बताता है, तय जुर्माने की रसीद काटता है और मामला वहीं खत्म हो जाता है।

महिला कोच में पुरुषों पर 98 कार्रवाई दूसरी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई महिला कोच में सफर कर रहे पुरुषों पर हुई। तीन महीने में 98 पुरुषों को महिला कोच में घुसकर सफर करते पकड़ा गया। इस पर सबसे ज्यादा 2500 रुपये जुर्माना रखा गया है।

ट्रेन के पायदान पर सफर में 37 कार्रवाई ट्रेनों के पायदान पर लटककर सफर करने 4और दिव्यांग डिब्बे में जबरदस्ती घुसकर सफर करने पर 37 लोगों पर कार्रवाई की गई। स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग करने वाले 27 व अवैध वेंडिंग करने वाले 12 लोगों पर कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस के स्टेशन पर सामान बेचने वालों पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।

आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक, अजीत तिवारी ने कहा कि जन विश्वास अधिनियम का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और अनुशासित यात्रा के लिए जागरूक करना है। जुर्माना बढ़ने से लोगों में डर आया है और स्टेशन पर अनुशासन में साफ सुधार दिख रहा है। यात्रियों से अपील है कि नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें।