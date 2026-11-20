रेलवे स्टेशन पर गलती करने वालों को अब कोर्ट नहीं, प्लेटफॉर्म पर ही ‘सजा’!
रेलवे स्टेशन पर गलती करने वालों को अब कोर्ट नहीं, प्लेटफॉर्म पर ही ‘सजा’ दी जाएगी। जन विश्वास अधिनियम लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को ही मौके पर फैसला करने का अधिकार मिल गया है।
सुमित शर्मा, अलीगढ़। रेलवे स्टेशन पर अब गलती करने वालों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। न फाइल बनती है, न तारीख पर तारीख मिलती है। जन विश्वास अधिनियम लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को ही मौके पर फैसला करने का अधिकार मिल गया है। अलीगढ़ जंक्शन पर एक अगस्त से 31 अक्टूबर तक तीन महीने में ही इसका असर साफ दिखने लगा है।
इन तीन महीनों में आरपीएफ ने कुल 729 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 लाख 74 हजार 515 रुपये जुर्माना वसूला। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा महिला कोच में घुसने वाले पुरुषों पर हुई कार्रवाई की रही, जहां सबसे ज्यादा 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। पहले व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। आरपीएफ किसी यात्री को नियम तोड़ते पकड़ती थी, तो मेमो बनाती थी। उसे थाने में बिठाया जाता था। फिर मामला रेलवे मजिस्ट्रेट के पास जाता था। वहां तय होता था कि कितना जुर्माना लगेगा।
अगर केस चला तो यात्री को बार-बार कोर्ट भी आना पड़ता था। वहीं, जुलाई में जन विश्वास अधिनियम-2026 के लागू होने के बाद ये पूरा सिस्टम बदल गया है। अब आरपीएफ के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को ही मौके पर जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। अब प्रक्रिया बेहद सीधी है। आरपीएफ जवान नियम तोड़ने वाले को पकड़ता है, उसे उसकी गलती बताता है, तय जुर्माने की रसीद काटता है और मामला वहीं खत्म हो जाता है।
महिला कोच में पुरुषों पर 98 कार्रवाई
दूसरी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई महिला कोच में सफर कर रहे पुरुषों पर हुई। तीन महीने में 98 पुरुषों को महिला कोच में घुसकर सफर करते पकड़ा गया। इस पर सबसे ज्यादा 2500 रुपये जुर्माना रखा गया है।
ट्रेन के पायदान पर सफर में 37 कार्रवाई
ट्रेनों के पायदान पर लटककर सफर करने 4और दिव्यांग डिब्बे में जबरदस्ती घुसकर सफर करने पर 37 लोगों पर कार्रवाई की गई। स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग करने वाले 27 व अवैध वेंडिंग करने वाले 12 लोगों पर कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस के स्टेशन पर सामान बेचने वालों पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक, अजीत तिवारी ने कहा कि जन विश्वास अधिनियम का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और अनुशासित यात्रा के लिए जागरूक करना है। जुर्माना बढ़ने से लोगों में डर आया है और स्टेशन पर अनुशासन में साफ सुधार दिख रहा है। यात्रियों से अपील है कि नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें।
किस गलती पर कितना जुर्माना?
बिना टिकट यात्रा पर कम से कम 500 रुपये, अवैध वेंडिंग पर 2000 रुपये, ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करने पर 2000 रुपये, महिला कोच में पुरुष के प्रवेश पर 2500 रुपये, ट्रैक पार करने या बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर घुसने पर 500 रुपये, स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये, नशे में हंगामा करने पर 1000 रुपये और खतरनाक सामान ले जाने पर 1000 से 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें