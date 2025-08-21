UP Aligarh route Diversion For Hindu gaurav Diwas Kalyan Singh Death Anniversary parking details हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए अलीगढ़ में रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर संभलकर निकलें, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Aligarh route Diversion For Hindu gaurav Diwas Kalyan Singh Death Anniversary parking details

हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम के लिए अलीगढ़ में रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर संभलकर निकलें

अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रमण को लेकर गुरुवार को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। जो सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। जानें कहां पार्किंग हो सकेगी।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 21 Aug 2025 07:03 AM
अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रमण को लेकर गुरुवार को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्ट किया गया है। जो सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। इस दौरान वीआईपी आगमन से आधा घंटा पहले रामघाट रोड पर विजडम गंदा नाला कट से कोंडरा चौराहा तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। चार स्थानों पर क्रेन, जबकि 21 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई हैं। एसपी ट्रैफिक के अनुसार कानपुर, एटा की तरफ से शहर को आने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहन बौनेर तिराहा से प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन बौनेर तिराहा से हाईवे-एनएच-34 बाईपास पर डायवर्ट होकर निकलेंगे।

इसी तरह कमालपुर कट की ओर से एटा चुंगी होकर आने वाले वाहन कमालपुर कट, कमालपुर हाईवे-एनएच 34 कट से, आगरा चेंजर की तरफ से आने वाले वाहन आगरा चेंजर से हाईवे, मथुरा चेंजर की तरफ से आने वाले वाहन मथुरा चेंजर से हाईवे, खेरेश्वर चौराहा की ओर से नादा की तरफ आने वाले वाहन खेरेरश्वर चौराहे से, भांकरी कट से सारसौल चौराहा आने वाले वाहन भांकरी कट से, बुलंदशहर, डिबाई से आने वाले वाहन सुमेरा झाल (जवां) से बरौली-गभाना की तरफ, अतरौली से रामघाट रोड को आने वाले अतरौली अवंतीबाई चौराहा से छर्रा, गंगीरी, कासगंज, छतारी, पहासू, अनुपशहर की तरफ, महेशपुर तिराहा से क्वार्सी चौराहे की तरफ आने वाले वाहन महेशपुर तिराहे से एफएम टावर व छेरत की ओर, क्वार्सी चौराहे की ओर से कार्यक्रम स्थल को आने वाले वाहन क्वार्सी चौराहे से महेशपुर एटा चुंगी की तरफ, बहरामगढ़ी बम्बा तिराहा (हरदुआगंज) से कार्यक्रम स्थल की ओर आने वाले वाहन बहरामगढ़ी बम्बा तिराहे से डायवर्ट होंगे।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस मनाएंगे योगी, ट्रैफिक के चलते हाथरस में स्कूल बंद

विजडम गंदा नाला तिराहा कट से सभी प्रकार के वाहन ओजोन सिटी रोड पर प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन क्वार्सी चौराहे की ओर डायवर्ट होकर जा सकेंगे। इस मार्ग पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाहन बोनेर की ओर से आएंगे। कार्यक्रम के बाद इसी मार्ग से वापस जाएंगे। क्यामपुर मोड़ से ओजोन सिटी रोड पर जाने वाले वाहन क्यामपुर मोड़ से एटा चुंगी चौराहे की तरफ डायवर्ट होकर निकलेंगे।

रोडवेज व प्राइवेट बसों के लिए ये रहेगी व्यवस्था

दिल्ली, खुर्जा की तरफ से शहर को आने वाली रोडवेज व प्राइवेट बस सेवा भांकरी कट से शहर की ओर प्रतिबंधित रहेंगी। ये बसें भांकरी पुल तक आ सकेंगी। वहां सवारी उतारने के बाद बाईपास से ही डायवर्ट होकर निकलेंगी। इसी तरह खैर, टप्पल तरफ से आने वाली बसें खेरेश्वर चौराहे पर सवारी उतारकर बाईपास से, आगरा की तरफ से आने वाले बसें आगरा पुल के नीचे सवारी उतारकर बाईपास से, मथुरा की तरफ से आने वाली बसें मथुरा पुल के नीचे सवारियों को उतारकर बाईपास से, एटा, कानपुर की तरफ से आने वाली बसें बौनेर तिराहे पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से, नरौरा रामघाट रोड से आने वाली बसें हरदुआगंज बहरामगढ़ी बम्बा तिराहा पर सवारी उतारने के बाद वापस होंगी। वहीं, अनूपशहर की तरफ से आने वाली बसें महेशपुर तिराहा व एफएम टावर तिराहे पर सवारी उतारने के बाद डायवर्ट होंगी।

बड़े वाहन और बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था

- अतरौली होकर रामघाट रोड की तरफ से आने वाले बड़े वाहन व बसों को कोंडरा चौराहा तालानगरी (हरदुआगंज) के दोनों ओर बनी पार्किंग पी-03, 04 में पार्क कराया जाएगा।

- एटा की ओर से एनएच-34 से होकर आने वाले वाहन बोनेर तिराहा से ओजोन सिटी रोड होकर रामघाट रोड, कलश होटल वेंक्यूट हॉल से बांईं ओर बनी पार्किंग पी 02 में पार्क किए जाएंगे।

- कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी वीआईपी महानुभावों के वाहन कार्यक्रम स्थल पर बनी पार्किंग पी-01 में पार्क किए जाएंगे।

पार्किंग व्यवस्था

- पार्किग नंबर 01-कार्यक्रम स्थल पर निर्धारित स्थान पर बनी वीआईपी पार्किंग (वीआईपी वाहन)

- पार्किंग नंबर 02- कलश होटल एंड बैंक्यूट हॉल से संगम विहार कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर बनी पार्किंग में (200 बसें)

- पार्किंग नंबर 03- कोंडरा चौराहे के दोनों ओर तालानगरी को जाने वाली सड़क के किनारे दोनों ओर बनी पार्किंग (250 बसें)

- पार्किंग नंबर-04, तालानगरी चौकी से तालानगरी को जाने वाली सड़क के किनारे दोनों ओर बनी पार्किंग (250 बसें)

- कंटीजेंसी मार्ग : धनीपुर एयरपोर्ट से बौनेर तिराहा से एटा चुंगी चौराहा, क्यामपुर मोड़, क्वार्सी चौराहा से 38 वीं वाहिनी पीएसी से कार्यक्रम स्थल तक।

Aligarh News CM Yogi Adityanath UP Top News अन्य..
