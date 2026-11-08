रिटायर्ड दरोगा की कार ने पांच को रौंदा, भाजपा नेता की पत्नी 20 फीट नीचे पुल से गिरी

अलीगढ़ में रिटायर्ड दरोगा की कार ने पांच को रौंद दिया। गाड़ी से स्कूटी में टक्कर मारी गई जिससे भाजपा नेता की पत्नी 20 फीट नीचे पुल से गिर गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भीड़ देखकर आरोपी फरार हो गए। टक्कर मारने वाली गाड़ी पर यूपी पुलिस लिखा था।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़ शहर के रामघाट रोड स्थित मीनाक्षी पुल पर छोटी दीपावली पर शनिवार रात बड़ी घटना हो गई। यहां एक रिटायर्ड दरोगा की एटा नंबर की कार ने बेकाबू होकर गलत दिशा में आकर एक के बाद एक तीन वाहनों को रौंद दिया। इसमें मां-बेटी समेत पांच लोग घायल हो गए। एक महिला सीधे पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद पुल पर चीख-पुकार मच गई। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी। उसके शीशे तोड़ दिए।

पुलिस व एंबुलेंस के देरी से पहुंचने पर लोगों का आक्रोश बढ़ गया। बाद में एसपी सिटी आदित्य बंसल ने पहुंचकर जैसे-तैसे हालात संभाले। फिलहाल चारों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर, कार में बीयर की कैन बरामद हुई है, जिससे स्पष्ट है कि कार सवार लोग नशे में थे। टक्कर मारने के बाद आरोपी फरार हो गए।

ये घटना शनिवार रात करीब 10 बजे हुई। रामघाट रोड पर क्वार्सी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार के चालक ने पुल पर पहुंचते ही नियंत्रण खो दिया और गलत दिशा में आकर दुबे के पड़ाव की तरफ से आ रही एक बाइक को टक्कर मारी। इस पर दो तीन लोग सवार थे, जिनमें दो लोग घायल हुए हैं और तीसरा सुरक्षित है। इसके बाद कार ने एक और बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मारी। फिर सामने से आ रही एक स्कूटी को रौंद दिया।

राहगीरों को देख फरार हुए आरोपी इस पर खाईडोरा निवासी भाजयुमो के जयगंज मंडल के पूर्व अध्यक्ष नीरज की पत्नी शालिनी वर्मा व उनकी बेटी उर्वशी सवार थे। दोनों बाजार के लिए निकले थे। भीषण टक्कर में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयावह था कि शालिनी पुल से नीचे आ गिरीं। राहगीरों की भीड़ जुटते ही आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। देखते ही देखते भीड़ जुट गई। इसके बाद ई-रिक्शा व अन्य वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

20 फुट नीचे गिरी महिला, कूल्हा टूटा, फिर भी होश नहीं खोया मीनाक्षी पुल से करीब 20 फीट नीचे गिरीं तो कूल्हा टूट गया, कमर में गंभीर चोट आई, दर्द से पूरा शरीर कांप रहा था। इसके बाद भी शालिनी वर्मा ने होश नहीं खोया। हिम्मत दिखाई। नीचे जमीन पर पड़ी-पड़ी वह बार-बार यही पूछती रहीं - मैं कहां हूं, क्या हुआ, मेरी बेटी कहां है? उनकी चीख सुनकर ही लोग दौड़े थे। अगर वह चीखती नहीं, तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि पुल से नीचे कोई गिरा है। छोले भटूरे की दुकान चलाने वाले प्रिंस ने जब देखा कि महिला ये सुनकर और घबरा रही हैं कि वह पुल से नीचे गिरी हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें संभालते हुए कहा कि नहीं, आप ऊपर से नहीं, यहीं फिसलकर गिरी हो।

प्रिंस के इस एक झूठ ने ही महिला का हौसला बंधा दिया। इसके बाद महिला होश में आईं, उन्होंने अपना नाम-पता बताया और पति का नंबर दिया। शनिवार रात जब तेज धमाके की आवाज आई, तो पुल के नीचे दो साधु बैठे थे। उनको लगा कि जैसे आसमान फट गया हो। अगले ही पल एक महिला उनके सामने आकर गिरी। साधुओं ने बताया कि हम दोनों यहीं बैठे हुए थे। अचानक ऊपर से तेज आवाज आई। हमने देखा तो महिला हमारे सामने ही नीचे आ गिरी।

पुल की ऊंचाई करीब 20 फुट से अधिक है। वह दर्द से चिल्ला रही थीं। हम समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। कुछ देर तक तो हम भी सहम गए। फिर लोग दौड़े, जिसके बाद महिला को मदद मिली। घटनास्थल के सामने ही मूर्तियों की दुकान चलाने वाले शंकरलाल ने बताया कि मैं दुकान पर बैठा था। अचानक चीख सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो महिला जमीन पर पड़ी थीं। वह दर्द से तड़प रही थीं। उनके कूल्हे में बहुत चोट थी। सबसे मुख्य प्रत्यक्षदर्शी प्रिंस हैं, जिनकी सामने ही छोटे भटूरे की दुकान है।

प्रिंस ने बताया कि अचानक तेज धमाके की आवाज आई। फिर किसी के चीखने की आवाज आई। इसके बाद वे बाहर निकलकर आए तो देखा कि महिला जमीन पर पड़ी थी। प्रिंस ने बताया कि महिला गिरने के कुछ देर तक पड़ी रही थी। चीखने के बाद लोगों को पता चला। हम पहुंचे और हाथ-पैर की मालिश करके उनको सांत्वना दी। इसी बीच कुछ लोग बोले कि महिला पुल से नीचे गिर गई है। इसे सुनकर महिला और घबरा गई। प्रिंस ने बताया कि महिला की घबराहट देखकर उन्होंने तुरंत उन्हें संभाला। उन्होंने महिला से कहा कि नहीं, आप यहीं फिसलकर गिरे हो। ऊपर से नहीं। इसके बाद महिला होश में आई।

उसने अपना नाम-पता बताया। पति का नंबर दिया। इसके बाद उनके परिजन आए। प्रिंस बोले कि महिला बहुत डरी हुई थीं। वह बार-बार पूछ रही थीं कि मैं कहां हूं, क्या हुआ। हमने उन्हें ढांढस बंधाया। पानी पिलाया। उनका हौसला बढ़ाया। अगर हम उन्हें ये बता देते कि वह पुल से नीचे गिरी हैं, तो वह और ज्यादा घबरा जातीं। इसलिए हमने यही कहा कि आप यहीं गिरे हो। लोगों का कहना है कि एंबुलेंस को सूचना दी। लेकिन, काफी देर तक कोई नहीं आया तो ई-रिक्शा से घायल को रामघाट रोड स्थित केके अस्पताल ले गए। वहां से गंभीर हालत में उनको आगरा रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया।

भाजपा नेता की पत्नी देर रात गाजियाबाद रेफर शालिनी के पति भाजपा में राष्ट्रीय योगी वाहिनी के महानगर उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में भाजयुमो में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि देररात महिला को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। परिजन उनको गाजियाबाद लेकर जाने की तैयारी में थे

चीत्कार के बीच पुल पर लगा जाम सूचना पर एसपी सिटी आदित्य बंसल, सीओ तृतीय सर्वम सिंह मौके पर पहुंचे। उनके साथ गांधीपार्क, क्वार्सी, सिविल लाइन थानों का फोर्स मौजूद था। जैसे-तैसे पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत किया। घटना के बाद पुल पर जाम लग गया। पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोका। करीब एक घंटा बाद यातायात सुचारू हो सका।

यूपी-82 नंबर की कार पर लिखा था पुलिस लोगों को टक्कर मारने वाली कार मारुति ब्रेजा थी, जो यूपी-82 नंबर की थी। ये नंबर एटा का है। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार किसी रिटायर्ड दरोगा गुरेश बाबू की है। इसमें उनका बेटा चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार में युवक के अलावा चार लोग और थे, जिनमें महिला के भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सभी लोग पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं।