यूपी की यूनिवर्सिटी में नकल के खेल से बंटी स्कूटी, बिना कॉलेज गए छात्राओं को मिल रहे नंबर
अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विवि के संबद्ध महाविद्यालयों नकल माफिया की मिलीभगत से स्कूटी बांटने में भी खेल हुआ है। छात्राओं के बिना कॉलेज गए उन्हें नंबर दिए गए और स्कूटी के लिए उनके नाम भेजे गए। मामले की जांच की मांग उठी है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। राजा महेंद्र प्रताप विवि के संबद्ध महाविद्यालयों नकल माफिया सक्रिय है। इसका खुलासा राजा महेंद्र प्रताप विवि शिक्षक संघ ने किया है। रंपुटा ने वीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुलपति नकल विहीन परीक्षा कराने में सक्षम नहीं हैं। रंपुटा ने यह खुलासा रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत 1033 वित्त पोषित महाविद्यालयों की छात्राओं का चयन और चुनिंदा महाविद्यालयों को लगातार परीक्षा केंद्र बनाने के आधार पर किया है।
अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में स्कूटी योजना के तहत कथित धांधली को लेकर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में सवाल उठाए हैं। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
राजा महेंद्र प्रताप विवि शिक्षक संघ ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर प्रकरण का खुलासा किया। बताया कि जनपद में 1039 छात्राओं का चयन रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत चिन्हित किया गया। जिसमें से शासकीय महाविद्यालय डीएस कॉलेज की चार छात्राएं, एक टीकाराम महाविद्यालय और एक आरडी कॉलेज हाथरस की छात्रा का चयन किया गया है। जबकि विवि कैंपस से एक भी छात्रा का चयन नहीं हुआ है।
वहीं वित्त पोषित महाविद्यालयों से 1033 छात्राओं का चयन किया गया है, जो साफ साफ नकल की ओर इशारा कर रहा है। रंपुटा अध्यक्ष ओम वीर सिंह ने ने बताया कि इन वित्त पोषित महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं चलती, छात्र महाविद्यालय नहीं आते तो इन छात्रों को इतने नंबर कैसे दे दिए गए। यह साफ साफ नकल माफिया के सक्रिय होने का इशारा है। रंपुटा द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में चार हजार से अधिक छात्राओं अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
बार बार परीक्षा केंद्र बनाने पर उठाए सवाल
राजा महेंद्र प्रताप विवि शिक्षक संघ कुलपति प्रो. नरेंद्र बहादुर पर सवाल उठाते हुए बताया कि वीसी साहब कुछ महाविद्यालयों पर बेहद ही मेहरबान हैं। कुलपति के संरक्षण कुछ खास महाविद्यालयों को लगातार परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। विवि संबद्ध से करीब 38 ऐसे महाविद्यालय हैं, जिन्हें बार बार परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। वहीं कुलपति आरएमपीयू प्रो. एनबी सिंह ने कहा कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। विवि नियम संगत काम कर रहा है। जो कमियां मिलेंगी उन्हें दूर किया जाएगा।
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