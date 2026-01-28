स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, पकड़े गए 12 को भेजा जेल

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में देह व्यापार के मामले में पकड़ी गई सात युवतियों समेत 12 लोगों को जेल भेजा है। स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। सेंटर से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।

यूपी के अलीगढ़ में शहर के समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स में देह व्यापार के मामले में पकड़ी गई सात युवतियों समेत 12 लोगों को जेल भेजा है। स्पा-मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। सेंटर से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, झारखंड, बंगाल व नेपाल की हैं।

बता दें कि बीते शनिवार की रात पुलिस व एसीएम दिग्विजय सिंह ने समद रोड स्थित मंगलम कॉम्पलेक्स के प्रथम तल पर क्लासिक व द्वितीय तल पर क्लाउड-7 स्पा-मसाज सेंटर में छापा मारा था। मौके से पांच युवतियों समेत दस लोगों को पकड़ा गया था। जिनमें क्लाउड-7 के संचालक पार्टनर संजय, रिसेप्शनिस्ट युवक को भी गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार पकड़ी गईं सात युवतियों में से एक पश्चिम बंगाल, दूसरी नेपाल, दो कानपुर की व तीन दिल्ली की रहने वाली हैं। इन्हें प्रतिमाह वेतन पर दिल्ली से बुलाते थे। पुलिस ने मौके से 47 हजार रुपए की नगदी,आपत्तिजनक सामान,सात मोबाइल बरामद किए हैं।

ये हुए गिरफ्तार 1. संजय कुमार वर्मा पुत्र रामसिंह वर्मा निवासी रामबाग कालोनी

2. इरशाद पुत्र शमीम खान निवासी गली नंबर पांच जीवनगढ़

3. अजीजुर्रहमान पुत्र सगीर अहमद निवासी रजा मस्जिद के पास कस्बा व थाना शीशगढ़ बरेली

4. उजेफ पुत्र सैफ निवासी दोदपुर

5. राहुल गुप्ता पुत्र विनोद कुमार निवासी शंकर विहार कोलोनी