लव मैरिज के लिए तैयार परिजन कोर्ट में करते रहे इंतजार, साइन करने से पहले प्रेमी लड़की लेकर फरार

संक्षेप: यूपी में अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां परिजन शादी को तैयार थे, फिर भी प्रेमी लड़की लेकर फरार हो गया। परिजनों ने दोनों की लव मैरिज करवाने के लिए कोर्ट में शादी के कागजात भी बनवा लिए थे।

यूपी में अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां परिजन शादी को तैयार थे, फिर भी प्रेमी लड़की लेकर फरार हो गया। परिजनों ने दोनों की लव मैरिज करवाने के लिए कोर्ट में शादी के कागजात भी बनवा लिए थे। हस्ताक्षर से पहले ही प्रेमी युवती को ले गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार क्वार्सी थाना क्षेत्र निवासी एक युवती बीकॉम की छात्रा है। उसकी मुलाकात चार साल पहले इटावा निवासी युवक से हो गई। दोनों के प्रेम संबंध हो गए। परिजनों को प्रेम संबंध की भनक लगी तो विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की। प्रेमी युगल की रजामंदी के बाद युवती के परिजन शादी को तैयार हो गए। दोनों पक्ष शादी करवाने के लिए अदालत में पहुंच गए। परिजनों ने शादी के लिए कागजात तैयार करा लिए।