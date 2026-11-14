कोहरे में चोरों की खैर नहीं, यूपी पुलिस और गांव वाले मिलकर रात में करेंगे सुरक्षा
कोहरे में चोरों की खैर नहीं है। अलीगढ़ में यूपी पुलिस और गांव वाले मिलकर रात में सुरक्षा करेंगे। इसके लिए ग्राम सुरक्षा समितियां तैयार की गई हैं। इन समितियों में आठ हजार से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है।
सुमित शर्मा, अलीगढ़। प्रेमचंद के हल्कू को याद कीजिए। पूस की ठंडी रात, खेत में फसल की रखवाली के लिए टाट ओढ़े, कुत्ते जबरा के साथ अलाव के सहारे जागता हल्कू। नीलगायों से फसल बचाने के लिए पूरी रात आंखों में काट देता था। सौ साल बाद अलीगढ़ के गांवों में वही हल्कू फिर जागने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हल्कू अकेला नहीं है, उसके साथ ग्राम सुरक्षा समिति के रूप में पूरी टीम है और उसके हाथ में लाठी नहीं, पुलिस की दी हुई टॉर्च और सीटी है। ठंड और कोहरे की दस्तक के साथ अलीगढ़ पुलिस ने फिर से गांव-गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों को जगा दिया है। इस बार तैयारी पिछले साल से भी बड़ी है।
नवंबर का दूसरा हफ्ता। शाम होते ही कोहरा उतरने लगा है। गांव के बाहर सड़क पर सन्नाटा पसरने लगा है। यही वो मौसम है जब चोरों, पशु तस्करों और नकबजनो की नजर गांवों पर सबसे ज्यादा रहती है। कोहरा उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। 10 कदम आगे क्या है, दिखाई नहीं देता। इसी कोहरे का फायदा उठाकर रातों-रात भैंस खोल ली जाती है, घरों में नकब लगा दिया जाता है, ट्यूबवेल का सामान उठा लिया जाता है। पुलिस जानती है कि सिर्फ थाने की गाड़ी से हर गांव की रखवाली नहीं हो सकती।
ऐसे में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत देहात क्षेत्र में इस बार फिर से 886 ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इनमें आठ हजार से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व पुलिस पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान व पूर्व ग्राम प्रधान, गांव के संभ्रांत व्यक्ति और सबसे अहम- वो लोग जिनके मकान गांव के बाहर, आउटर में हैं या गांव के प्रवेश पर ही हैं। पुलिस का तर्क सीधा है, चोर गांव में घुसेगा तो सबसे पहले उसी घर से टकराएगा जो गांव के मुहाने पर है। अगर वही घर जाग गया, तो पूरा गांव जाग जाएगा। इसके अलावा गांवों में पीआरवी को और अधिक सक्रिय किया जाएगा। साथ ही अल्फा, बीटा, गामा टीमों में स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। ये टीमें रात में लगातार गश्त करेंगी, संवेदनशील जगहों पर चेकिंग करेंगी।
व्हॉट्सएप ग्रुप बनेगा हथियार
सुरक्षा समितियों के सदस्य क्षेत्र के चौकी इंचार्ज व बीट सिपाहियों के संपर्क में रहेंगे। सभी का एक व्हॉट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। कोई भी सूचना मिलते ही ये लोग ग्रुप पर इसकी जानकारी देंगे, जिससे पुलिस तत्काल सक्रिय होकर कार्रवाई करेगी। मतलब अब गांव के हल्कू को थाने तक दौड़कर जाने की जरूरत नहीं है। एक फोटो, एक मैसेज, एक लोकेशन और पुलिस मौके पर पहुंचेगी।
अब मिलेगा टॉर्च, सीटी और कंबल
पिछले साल पुलिस ने सिर्फ बैठकें की थीं। इस बार पुलिस ने समिति के सदस्यों को रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए टॉर्च, सीटी, अलार्म और कंबल जैसी सुरक्षा सामग्री देने का फैसला किया है। टॉर्च इसलिए कि कोहरे में दूर तक नजर रखी जा सके। सीटी इसलिए कि अगर कोई संदिग्ध दिखे, तो एक सीटी पर पूरा गांव जाग जाए। जैसे हल्कू अपने खेत की रखवाली के लिए आवाज लगाता था, वैसे ही अब सीटी की आवाज पूरे गांव को अलर्ट कर देगी और कंबल इसलिए कि पूस की रात में पहरा देने वाला हल्कू ठंड से न हार जाए।
एसएसपी, नीरज जादौन ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जिले के देहात क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इन्हें सीटी व टॉर्च दी जाएंगी। साथ ही रात में पहरा देने के संबंध में इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि पर समिति के सदस्य सक्रिय हो जाएंगे।
अधिकारी भी बिताएंगे गांव में रात
पिछले साल की तरह अधिकारी खुद गांव-गांव जाकर रात भी बिताएंगे। वहां समिति में सक्रिय भूमिका निभाने, रात्रि गश्त में भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्राम सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करेंगे। खासकर देहात के जो गांव दूसरे जिलों की सीमा से लगे हुए हैं, वहां पुलिस अतिरिक्त अलर्ट रहेगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें