कोहरे में चोरों की खैर नहीं, यूपी पुलिस और गांव वाले मिलकर रात में करेंगे सुरक्षा

कोहरे में चोरों की खैर नहीं है। अलीगढ़ में यूपी पुलिस और गांव वाले मिलकर रात में सुरक्षा करेंगे। इसके लिए ग्राम सुरक्षा समितियां तैयार की गई हैं। इन समितियों में आठ हजार से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है।

सुमित शर्मा, अलीगढ़। प्रेमचंद के हल्कू को याद कीजिए। पूस की ठंडी रात, खेत में फसल की रखवाली के लिए टाट ओढ़े, कुत्ते जबरा के साथ अलाव के सहारे जागता हल्कू। नीलगायों से फसल बचाने के लिए पूरी रात आंखों में काट देता था। सौ साल बाद अलीगढ़ के गांवों में वही हल्कू फिर जागने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हल्कू अकेला नहीं है, उसके साथ ग्राम सुरक्षा समिति के रूप में पूरी टीम है और उसके हाथ में लाठी नहीं, पुलिस की दी हुई टॉर्च और सीटी है। ठंड और कोहरे की दस्तक के साथ अलीगढ़ पुलिस ने फिर से गांव-गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों को जगा दिया है। इस बार तैयारी पिछले साल से भी बड़ी है।

नवंबर का दूसरा हफ्ता। शाम होते ही कोहरा उतरने लगा है। गांव के बाहर सड़क पर सन्नाटा पसरने लगा है। यही वो मौसम है जब चोरों, पशु तस्करों और नकबजनो की नजर गांवों पर सबसे ज्यादा रहती है। कोहरा उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। 10 कदम आगे क्या है, दिखाई नहीं देता। इसी कोहरे का फायदा उठाकर रातों-रात भैंस खोल ली जाती है, घरों में नकब लगा दिया जाता है, ट्यूबवेल का सामान उठा लिया जाता है। पुलिस जानती है कि सिर्फ थाने की गाड़ी से हर गांव की रखवाली नहीं हो सकती।

ऐसे में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत देहात क्षेत्र में इस बार फिर से 886 ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इनमें आठ हजार से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व पुलिस पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान व पूर्व ग्राम प्रधान, गांव के संभ्रांत व्यक्ति और सबसे अहम- वो लोग जिनके मकान गांव के बाहर, आउटर में हैं या गांव के प्रवेश पर ही हैं। पुलिस का तर्क सीधा है, चोर गांव में घुसेगा तो सबसे पहले उसी घर से टकराएगा जो गांव के मुहाने पर है। अगर वही घर जाग गया, तो पूरा गांव जाग जाएगा। इसके अलावा गांवों में पीआरवी को और अधिक सक्रिय किया जाएगा। साथ ही अल्फा, बीटा, गामा टीमों में स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। ये टीमें रात में लगातार गश्त करेंगी, संवेदनशील जगहों पर चेकिंग करेंगी।

व्हॉट्सएप ग्रुप बनेगा हथियार सुरक्षा समितियों के सदस्य क्षेत्र के चौकी इंचार्ज व बीट सिपाहियों के संपर्क में रहेंगे। सभी का एक व्हॉट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। कोई भी सूचना मिलते ही ये लोग ग्रुप पर इसकी जानकारी देंगे, जिससे पुलिस तत्काल सक्रिय होकर कार्रवाई करेगी। मतलब अब गांव के हल्कू को थाने तक दौड़कर जाने की जरूरत नहीं है। एक फोटो, एक मैसेज, एक लोकेशन और पुलिस मौके पर पहुंचेगी।

अब मिलेगा टॉर्च, सीटी और कंबल पिछले साल पुलिस ने सिर्फ बैठकें की थीं। इस बार पुलिस ने समिति के सदस्यों को रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए टॉर्च, सीटी, अलार्म और कंबल जैसी सुरक्षा सामग्री देने का फैसला किया है। टॉर्च इसलिए कि कोहरे में दूर तक नजर रखी जा सके। सीटी इसलिए कि अगर कोई संदिग्ध दिखे, तो एक सीटी पर पूरा गांव जाग जाए। जैसे हल्कू अपने खेत की रखवाली के लिए आवाज लगाता था, वैसे ही अब सीटी की आवाज पूरे गांव को अलर्ट कर देगी और कंबल इसलिए कि पूस की रात में पहरा देने वाला हल्कू ठंड से न हार जाए।

एसएसपी, नीरज जादौन ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जिले के देहात क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं। इन्हें सीटी व टॉर्च दी जाएंगी। साथ ही रात में पहरा देने के संबंध में इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि पर समिति के सदस्य सक्रिय हो जाएंगे।