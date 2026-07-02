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रेप आरोपी ई-रिक्शा चालक का हाफ एनकाउंटर, यूपी पुलिस ने पैर में गोली मार दबोचा

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में एक रेप आरोपी ई-रिक्शा चालक का यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। आरोपी ने महिला को झांसा देकर उसे होटल ले जाकर रेप किया।

रेप आरोपी ई-रिक्शा चालक का हाफ एनकाउंटर, यूपी पुलिस ने पैर में गोली मार दबोचा

यूपी पुलिस ने अलीगढ़ में एक रेप आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला को झांसा देकर साथ ले गया और फिर जबरन कमरे में घुसकर रेप किया। आरोपी की तलाश में लगी पुलिस को उसकी जानकारी मिली तो गिरफ्तारी के लिए पहुंची। आरोपी ने भागने की कोशिश की इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र में एक ई-रिक्शा चालक ने महिला से रेप किया। महिला देर रात होटल ढूंढ रही थी। इस दौरान ई-रिक्शा चालक ने महिला की मदद के लिए उससे बात की। उसने सस्त कमरा दिलाने का बहाना करके महिला को एक होटल की जानकारी दी और होटल में ले गया। नीलकंट होटल में आरोपी ने महिला को एक कमरा दिलवाया। इसके बाद उसने ई-रिक्शा का भाड़ा लेने की बात कही। भाड़ा लेने के बहाने आरोपी जबरन महिला के कमरे में घुस गया। कमरे में उसने महिला का रेप किया और फिर वहां से फरार हो गया।

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महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ शिकाटत दर्ज करवाई। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर महिला को मेडिकल के लिए भेजा और मामले में जांच शुरू कर दी। इसके बाद होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। आरोपी की पहचान नगला पटवारी के सुभान के रूप में हुई। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टीम लगाई। पुलिस टीम ने जानकारी के आधार पर उसे पकड़ने के लिए दबिश दी।

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जवाबी फायरिंग में लगी गोली

पुलिस के पहुंचते ही आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की। भागते हुए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तारी के दौरान उसने गोली चलाई तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली आरोपी के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके पास से तमंचा बरामद किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से उसे जेल भेजा गया। वहीं, महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ कर जेल भेजा गया है और उसके खिलाफ मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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