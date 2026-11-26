यूपी पुलिस ने अलीगढ़ में 11 बांग्लादेशी पकड़े। फर्जी कागजों के साथ पुरुष, महिला और बच्चे भी पकड़े गए हैं। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अलीगढ़, संवाददाता। यूपी में अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में बांग्लादेश से भारत आकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे 11 लोगों को थाना रोरावर पुलिस ने पकड़ा है। इनमें महिला-पुरुषों के साथ बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन, 10 आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड, ई-श्रम कार्ड, कर्मचारी भविष्य निधि कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड और राशन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि परिवार के लोग गलत नाम-पते पर आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवाकर उन्हीं के आधार पर मोबाइल सिम कार्ड हासिल कर रहे थे।

पुलिस ने आठ वयस्कों को गिरफ्तार करने और तीन बाल अपचारियों को संरक्षण में लेने की कार्रवाई की है। वहीं मौके पर मिले एक अन्य तीन वर्षीय बच्चे का भी फर्द में उल्लेख है। पुलिस अब बरामद दस्तावेजों की सत्यता और आरोपियों के भारत में रहने से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। एसपी सिटी, आदित्य बंसल ने कहा कि रोरावर क्षेत्र में 11 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। ये लोग फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे थे। 5 मोबाइल, 10 आधार कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुकदमा दर्ज कर सभी को न्यायालय में पेश किया गया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि बुधवार को उपनिरीक्षक दीपक अहलावत, उपनिरीक्षक गौरव तोमर और महिला उपनिरीक्षक पिंकी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। शाहपुर कुतुब चौकी के पास मुखबिर ने सूचना दी कि बांग्लादेश के कुछ लोग फर्जी कागजात तैयार कराकर भारत में रह रहे हैं। एक महिला मथुरा रोड पर एचपी पेट्रोल पंप के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ी है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काले बुर्के में खड़ी महिला को पकड़ लिया। उसने अपना नाम अमीना बेगम पत्नी मोहम्मद हजरत, उम्र करीब 56 वर्ष, मूल निवासी गया बन्दा, जिला बादीपुर, बांग्लादेश बताया। वह वर्तमान में हड्डी गोदाम चौराहे के पास बनी झुग्गी-झोपड़ी में रह रही थी।

1992 में परिवार के साथ भारत आने का किया दावा पुलिस पूछताछ में अमीना बेगम ने बताया कि वह वर्ष 1992 में अपने पति मोहम्मद हजरत और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भारत आई थी। उसके पास भारत आने का कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं है। महिला के कब्जे से दो मोबाइल फोन के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ई-श्रम कार्ड, कर्मचारी भविष्य निधि कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक बरामद हुई। पुलिस को उसकी बेटी सितारा के नाम के दो आधार कार्ड भी मिले, जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। एक आधार कार्ड में 10 जनवरी 2005 और दूसरे में 10 जनवरी 2013 जन्मतिथि अंकित थी। सितारा के नाम का पैन कार्ड भी बरामद हुआ है।

रेलवे पुल के पास परिवार के लोग और रिश्तेदार मिले पुलिस के मुताबिक, अमीना बेगम से पूछताछ में पता चला कि उसके परिवार और रिश्तेदारी के कुछ अन्य लोग भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहे हैं। सभी गोंडा रोड पर रेलवे पुल के पास सलमेपुर माफी वाले रास्ते पर एकत्रित होकर आगरा जाने की तैयारी में थे। इस सूचना पर पुलिस टीम अमीना को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां कई महिला-पुरुष और बच्चे एकत्रित मिले। पुलिस ने सभी को रोककर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में अमीना बेगम के जेठ के बेटे मोहम्मद शरीफ उल पुत्र मोहम्मद अली हुसैन, उम्र करीब 23 वर्ष, शाहरुख पुत्र मोहम्मद अली हुसैन, उम्र करीब 18 वर्ष और मोहम्मद सलमान पुत्र मोहम्मद अली हुसैन, उम्र करीब 18 वर्ष शामिल हैं।

तीनों वर्तमान में अनार का नगला, मुल्लापाड़ा, भुजपुरा क्षेत्र में रह रहे थे। इनके अलावा अमीना के जेठ की बेटी शहनाज पत्नी अकरम, उम्र करीब 28 वर्ष, अपने तीन वर्षीय बेटे आयान के साथ मिली। वहीं बांग्लादेश के गया बन्दा निवासी हैदर अली पुत्र हबीबुर्रहमान, उम्र करीब 45 वर्ष, वर्तमान निवासी शाहपुर रोड, धोबी घाट के पास, थाना रोरावर भी पकड़ा गया। उसके साथ पत्नी रुकसाना, उम्र करीब 35 वर्ष और बेटे उवैश, उम्र करीब 22 वर्ष के अलावा परिवार के तीन नाबालिग बच्चे भी मिले। पुलिस की फर्द में इन बच्चों की उम्र करीब 13, 12 और आठ वर्ष दर्ज है।

गलत पते पर बनवाए आधार कार्ड, उन्हीं से हासिल किए मोबाइल सिम पुलिस की पूछताछ में अमीना बेगम ने कथित तौर पर बताया कि परिवार के लोग अलग-अलग स्थानों पर गलत पते देकर आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनवा लेते हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम कार्ड भी हासिल किए गए। पुलिस ने मौके से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें लावा, वीवो, इनफिनिक्स और टेक्नो कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं। इसके अलावा 10 आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक वोटर आईडी, ई-श्रम कार्ड, कर्मचारी भविष्य निधि कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक व एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन और दस्तावेजों को अलग-अलग पारदर्शी डिब्बों में रखकर सीलबंद किया है।

बेटी को भी सीमा पार करते समय किया गया था गिरफ्तार पूछताछ में अमीना बेगम ने बताया कि उसकी एक बेटी सितारा को 12 सितंबर 2025 को सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज होने की बात भी सामने आई है। महिला ने बताया कि उसका पति मोहम्मद हजरत और कुछ बच्चे अभी बांग्लादेश में रहते हैं। उसकी एक बेटी हजराबानो पत्नी नूर मोहम्मद आगरा के बाह क्षेत्र के बरुआ नगर में रहती है, जबकि उसका बेटा शाहजहां अलीगढ़ के अनार का नगला में रहता है। पुलिस इन जानकारियों का भी सत्यापन करा रही है।