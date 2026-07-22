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10 फीट से ऊंचे न हो कांवड़ यात्रा के डीजे, सुरक्षा के लिए लागू होगी सेक्टर स्कीम

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा, बारावफात आदि को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में डीएम, एसएसपी ने बैठक की। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 10 फीट से ऊंचे न हो कांवड़ यात्रा के डीजे। साथ ही अलीगढ़ में सुरक्षा के लिए सेक्टर स्कीम लागू होगी।

10 फीट से ऊंचे न हो कांवड़ यात्रा के डीजे, सुरक्षा के लिए लागू होगी सेक्टर स्कीम

यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी जारी हैं। यू के अलीगढ़ में श्रावण मास, चेहल्लुम व बारावफात के दृष्टिगत जिले में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था एवं कानून-शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जुलाई से आरम्भ हो रहे श्रावण मास में प्रथम 03 अगस्त को चेहल्लुम व प्रथम सोमवार, 10 अगस्त को द्वितीय सोमवार, 11 अगस्त को शिवरात्रि, 17 अगस्त को नागपंचमी एवं तृतीय सोमवार, 24 अगस्त को चतुर्थ सोमवार एवं 26 अगस्त को वाराबफात के महत्वपूर्ण पर्वों का आयोजन होना है।

डीएम अविनाश कुमार ने खेरेश्वर धाम, अचलेश्वर, भूमिया बाबा मंदिर, शिव मंदिर बिजौली से आए आयोजकों से सुझाव एवं समस्याओं के संबंध में चर्चा की। जिस पर आयोजकों ने मंदिरों के आस-पास समुचित प्रकाश, पेयजल एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात कही। इस पर संबंधित अधिकारियों द्वारा समुचित व्यवस्थाओं के प्रति आश्वस्त किया गया।

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डीएम ने कहा कि श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं दुर्घटनामुक्त रखने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं डीजीपी द्वारा स्वयं उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने सभी एसडीएम एवं सीओ को निर्देशित किया कि शांति समिति की बैठक आयोजित करने के साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय भ्रमण कर पाई गई कमियों को संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समय से दुरूस्त कराना सुनिश्चित करें।

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सेक्टर स्कीम होगी लागू

एडीएम सिटी को निर्देशित किया कि सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए सेक्टर स्कीम लागू कर उसमें विद्युत, पीडब्लूडी, नगर निगम, एडीओ पंचायत एवं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, एसएचओ को शामिल कर उत्तरदायित्व निर्धारित करें। शनिवार एवं रविवार की नाईट पेट्रालिंग टीम में अनिवार्य रूप से एक इलैक्ट्रीशिन को भी साथ रखने के निर्देश दिए ताकि विद्युत संबंधी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके। नगर निगम, सभी नगर निकायों, पीडब्लूडी, एक्सईएन विद्युत एवं डीपीआरओ को निर्देशित किया कि प्रमुख बाजारों, मंदिरों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष साफ-सफाई सुनिश्चित कराई जाए।

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कांवड़ मार्ग सुरक्षित बनाने के निर्देश

कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से डीएम अविनाश कुमार व एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने मंगलवार को अतरौली-रामघाट कल्याण मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। हल्की बारिश के बीच अधिकारियों ने बुलंदशहर सीमा तक पहुंचकर मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम-एसएसपी ने जिरौली धूम सिंह गांव से आगे बुलंदशहर सीमा स्थित लोहगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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