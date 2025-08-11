सावधान! अलीगढ़-पलवल हाईवे पर मदद मांगती दिखे कोई लड़की तो न रुकें, गैंग कर रहा ये काम

यूपी और उत्तराखंड के शहरों में मदद के नाम पर रुपये मांगने वाली युवतियों का गैंग सक्रिय है। अलीगढ़ में एक वीडियो वायरल होने के बाद युवतियों के ‘ठग गैंग’ का खुलासा हुआ है। गैंग में दो दर्जन से अधिक युवतियां शामिल हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क किनारे खड़ी हो जाती हैं।

यूपी और उत्तराखंड के शहरों में मदद के नाम पर रुपये मांगने वाली युवतियों का गैंग सक्रिय है। अलीगढ़ में एक वीडियो वायरल होने के बाद युवतियों के ‘ठग गैंग’ का खुलासा हुआ है। गैंग में दो दर्जन से अधिक युवतियां शामिल हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क किनारे खड़ी हो जाती हैं। फिर वाहनों को रोककर लोगों से बाढ़ प्रभावित बच्चों की मदद के नाम पर रुपये ऐंठती हैं। बाकायदा हाथ में पर्चा लेकर लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति झांसे में आकर इन्हें 50 से 500 रुपये तक दे देता है। युवतियों के रैकेट से पुलिस प्रशासन भी अनजान है।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से युवतियों की हरकतें उजागर हुई हैं। गौंडा निवासी कैलाश चौधरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इस रैकेट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान को बताया कि तीन अगस्त को लोधा क्षेत्र के फगोई गांव के पास उन्हें ये युवतियां पहली बार दिखी थीं। इनकी संख्या पांच से छह थी। सभी ने जींस टॉप के साथ अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एक महिला की गोद में बच्चा भी था। इनके हाथ में कुछ कागज थे। ये युवतियां लोगों को रोककर मदद के नाम पर रुपये मांग रही थीं।

उन्होंने पूछा कि आप किस संस्था से हो, ये किसके बच्चे हैं, तो कोई जवाब नहीं दे सकीं। एक ने जवाब दिया कि संस्था नहीं, हम खुद के लिए मांग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को पहले राजस्थान बाद में गुजरात का बताते हुए कहा कि अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर ठहरी हुई हैं। एक आधार कार्ड भी दिखाया। जोकि फर्जी प्रतीत हो रहा था। जब और सवाल पूछे तो वे भागने लगीं। इसके बाद आठ अगस्त को कैलाश को फिर यही लड़कियां उसी तरह रुपये मांगते लोधा क्षेत्र के खैर रोड पर गांव ल्हौसरा के पास मिलीं। यहां युवतियों ने आधार कार्ड दिखाया, जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा दर्ज थी। ज्यादा जानकारी चाहने पर युवतियों सहम गईं। इनके पास संस्था या पीड़ित परिवारों से जुड़ा कोई संतोषजनक जवाब नहीं था।

हिंदी और अंग्रेजी में लिखी अपील युवतियों के पास मौजूद कागजों में हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अपील लिखी होती है। इस पर लिखा है कि आप तमाम भाई-बहनों से मेरी प्रार्थना है कि यह सभी रानीपुर के रहने वाले हैं। मुसीबत आने से घर मकान छोड़ना पड़ा है। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं। खाने-पीने व कपड़े से लाचार हैं। आप हमारी मदद करें। भगवान आपकी मदद करेंगे। इसी के नीचे लोगों के नाम व रुपये दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में भी अपील है, जिसमें उल्लेख किया है कि इनकी संख्या 150 से अधिक है।

डिजिटल क्रिएटर, कैलाश चौधरी ने कहा कि मुझे दो बार रास्ते में युवतियां दिखीं। इनके हाथ में कागज होते हैं, जो बाढ़ प्रभावित बच्चों की मदद के नाम पर लोगों से रुपयें ऐंठती हैं। लोग सावधान रहें। साथ ही पुलिस प्रशासन इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। जांच की जाए कि आखिर ये युवतियां कहां की हैं और इस तरह सरेराह अवैध रूप से रुपये मांगकर लोगों को कैसे ठग रही हैं।

एसपी सिटी, मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। न ही किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। जानकारी कराई जा रही है। अगर ठगी का मामला है तो कार्रवाई की जाएगी।

बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका सोशल मीडिया पर जारी दोनों वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और प्रतिक्रिया दीं। कुछ ने आशंका जताई कि युवतियां बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकती हैं। वहीं, कैलाश का कहना है कि अगर युवतियों के चलते किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन या क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए।