ऑडी कार से कुचलकर हत्या मामले में मृतक के पिता बयान से पलटे, कहा- हादसा था, कत्ल नहीं
अलगीढ़ में ऑडी कार से कुचलकर हत्या मामले में मृतक के पिता अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की मौत हादसा थी। बेटे की हत्या नहीं हुई है। उन्होंने हत्या का केस लोगों की बातें सुनकर करवा दिया था। लेकिन अब सच सामने आया है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी थाना क्षेत्र में ऑडी कार से हलवाई की कुचलकर हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। शनिवार को मृतक के पिता गुड्डू सिंह व घायल कन्हैया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मनोज की मौत हत्या नहीं, बल्कि हादसा था। ऑडी कार से उसे दोबारा कुचलने की बात सरासर गलत थी। उस समय लोगों के कहने पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। लेकिन, बाद में पूरी बात उनको पता चली। अब मृतक के पिता अपने बयान से पलट गए हैं।
गभाना के नगरिया महरावल निवासी मनोज सिंह की 20 अक्टूबर की रात सारसौल जाते समय मौत हो गई थी। वे बाइक से अपने नौकर कन्हैया के साथ जा रहे थे। उस समय पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि ऑडी कार सवारों से पहले मनोज का विवाद हुआ था। बाद में उसी कार ने टक्कर मारी और मनोज को कुचलकर फरार हो गई। इसमें मनोज की मौत हो गई थी, जबकि कन्हैया घायल हुए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार भाजपा नेता देवराज सिंह की है, जिसे उनका भतीजा विक्रांत चला रहा था। पुलिस ने विक्रांत को जेल भेज दिया था।
अब शनिवार को घायल कन्हैया व मनोज के पिता ने सेंटर प्वाइंट स्थित रेस्टोरेंट में प्रेसवार्ता की। कन्हैया ने कहा कि गुटखा लेने के बाद दुकान से निकले थे। बाइक मनोज चला रहे थे। अचानक पीछे से कार से टक्कर लग गई। डर के चलते कार वाले बाइक पर चढ़कर फरार हो गए। मैं गिरते ही बेहोश हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में लोगों ने बताया कि कार मनोज के ऊपर चढ़ाई गई थी। लेकिन, मुझे होश नहीं था। दुकान पर गुटखा लेने के दौरान भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ।
मैं अनपढ़ हूं, लोगों के कहने पर की थी रिपोर्ट
मनोज के पिता गुड्डू सिंह ने कहा कि मैं मौके पर नहीं था। लोगों ने बताया था कि गाड़ी मनोज के ऊपर चढ़ाई गई थी। मैं अनपढ़ हूं। लोगों के कहने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन, बाद में पता चला कि कार बाइक के ऊपर से होकर निकली थी। वहीं, मनोज का किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। न ही कोई दुश्मनी थी। टक्कर भी अनजाने में लगी थी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें