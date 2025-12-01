मोहब्बत का भेद खुलने के डर से वृद्ध महिला की हत्या, गर्लफ्रेंड संग युवको गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के चंदोखा मोड़ पर 19 दिन पहले वृद्धा महिला की गोली मारकर हत्या का रविवार को जवां पुलिस ने खुलासा करते हुए गांव की युवती व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के चंदोखा मोड़ पर 19 दिन पहले वृद्धा महिला की गोली मारकर हत्या का रविवार को जवां पुलिस ने खुलासा करते हुए गांव की युवती व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार युवती ने प्रेम संबंधों को छुपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर वृद्धा की हत्या की थी।

चंदोखा निवासी वीरी सिंह बघेल का अनूपशहर रोड स्थित चंदोखा मोड़ पर खेत के कोने पर घेर है। वह एक गैस एजेंसी में चौकीदारी करते हैं। 11 नवंबर की रात को घेर पर उनकी 65 वर्षीय पत्नी चंद्रावती देवी व बेटा नरेंद्र था। रोज की तरह चंद्रावती घेर से बकरियों को लेकर रात करीब नौ बजे घर जा रही थीं। 50 मीटर आगे रास्ते में उनकी कनपटी पर गोली मार दी गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने समझा कि वृद्धा को किसी वाहन ने एक्सीडेंट मार दिया है।

लेकिन, जब महिला को अस्पताल ले जाया गया, तो सिर में गोली फंसी मिली। इसके बाद पुलिस ने हमले का मुकदमा दर्ज किया। बाद में महिला की मौत होने पर मुकदमे को हत्या में तरमीम किया गया था। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर रविवार को जवां थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह की टीम ने गांव कस्तली निवासी रविशंकर पुत्र रमेशचंद्र व गांव चंदौखा निवासी रूबी पुत्री मुंशीलाल को गिरफ्तार किया गया है।