Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh old Woman Killed to keep love secret Man Arrested with girlfriend
मोहब्बत का भेद खुलने के डर से वृद्ध महिला की हत्या, गर्लफ्रेंड संग युवको गिरफ्तार

मोहब्बत का भेद खुलने के डर से वृद्ध महिला की हत्या, गर्लफ्रेंड संग युवको गिरफ्तार

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के चंदोखा मोड़ पर 19 दिन पहले वृद्धा महिला की गोली मारकर हत्या का रविवार को जवां पुलिस ने खुलासा करते हुए गांव की युवती व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।

Mon, 1 Dec 2025 02:07 PMSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के चंदोखा मोड़ पर 19 दिन पहले वृद्धा महिला की गोली मारकर हत्या का रविवार को जवां पुलिस ने खुलासा करते हुए गांव की युवती व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार युवती ने प्रेम संबंधों को छुपाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर वृद्धा की हत्या की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चंदोखा निवासी वीरी सिंह बघेल का अनूपशहर रोड स्थित चंदोखा मोड़ पर खेत के कोने पर घेर है। वह एक गैस एजेंसी में चौकीदारी करते हैं। 11 नवंबर की रात को घेर पर उनकी 65 वर्षीय पत्नी चंद्रावती देवी व बेटा नरेंद्र था। रोज की तरह चंद्रावती घेर से बकरियों को लेकर रात करीब नौ बजे घर जा रही थीं। 50 मीटर आगे रास्ते में उनकी कनपटी पर गोली मार दी गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने समझा कि वृद्धा को किसी वाहन ने एक्सीडेंट मार दिया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के घर लखनऊ पहुंची NIA, भाई-पिता से पूछताछ

लेकिन, जब महिला को अस्पताल ले जाया गया, तो सिर में गोली फंसी मिली। इसके बाद पुलिस ने हमले का मुकदमा दर्ज किया। बाद में महिला की मौत होने पर मुकदमे को हत्या में तरमीम किया गया था। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर रविवार को जवां थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह की टीम ने गांव कस्तली निवासी रविशंकर पुत्र रमेशचंद्र व गांव चंदौखा निवासी रूबी पुत्री मुंशीलाल को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ वर्षों से दोनों के बीच संबंध चल रहे थे। इसे हम दोनों गोपनीय रखना चाहते थे। चूंकि रूबी वृद्ध महिला के साथ पशु चराने जाती थी। दोनों को ये भरोसा हो गया था कि वृद्धा को उनके संबंधों के बारे में जानकारी हो गई थी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |