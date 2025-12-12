सवारी बिठाने को लेकर मारपीट, दबंगों ने बुजुर्ग की पीट-पीटकर कर दी हत्या

संक्षेप: यूपी में अकराबाद क्षेत्र के पनैठी पुल के पास गुरुवार को सवारी बिठाने को लेकर ई-रिक्शा चालक व निजी बसों में सवारी बिठाने वाले बुजुर्ग एजेंट के बीच विवाद हो गया। मारपीट तक हो गई, जिसमें ई-रिक्शा चालक ने अपने साथियों को बुलाकर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर डाली।

यूपी में अकराबाद क्षेत्र के पनैठी पुल के पास गुरुवार को सवारी बिठाने को लेकर ई-रिक्शा चालक व निजी बसों में सवारी बिठाने वाले बुजुर्ग एजेंट के बीच विवाद हो गया। मारपीट तक हो गई, जिसमें ई-रिक्शा चालक ने अपने साथियों को बुलाकर बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर डाली। इसके बाद फरार हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। देररात मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा था।

अकराबाद थाना क्षेत्र के पनैठी निवासी 55 वर्षीय श्रीपाल सिंह पुत्र दलवीर सिंह डग्गामार बसों में सवारियां बिठाने के लिए बतौर एजेंस काम करते थे। घटना गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वे रोज की तरह वे पनैठी चौराहा पर मौजूद थे। तभी एक ई-रिक्शा चालक आया और सवारी को बिठाकर ले जाने लगा। श्रीपाल ने विरोध किया कि ई-रिक्शा को आगे कर लो। उसकी सवारियां प्रभावित हो रही हैं। इसे लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी।

बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ई-रिक्शा चालक फोन करके अपने दो साथियों को बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर श्रीपाल के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। इसी दौरान वे जमीन पर गिर गए और सिर में चोट लगने के चलते अचेत हो गए। इसे देख आसपास के लोग जुट गए। कुछ ही देर में परिजन भी आ गए। इसके बाद श्रीपाल को अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर परिजन श्रीपाल को सीओ कार्यालय के पास लेकर पहुंचे, जहां पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस बुलवाई और उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। वहां डॉक्टरों ने श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया। संबंधित खबर

दर्जनों स्थान, जहां सवारियों को लेकर होता ‘घमासान’ अकराबाद में सवारियों को बिठाने को लेकर हुआ विवाद नया हीं है। जिले में दर्जनों स्थानों पर आपको इसी तरह की तस्वीर मिल जाएगी। कहीं सवारी बिठाने को लेकर डग्गामार वाहनों के एजेंटों तो कभी रिक्शा-टेंपो के चालकों में विवाद होता रहता है। कई बार यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद कदमों पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। सवाल है कि क्या इस घटना के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी नींद से जागेंगे? क्या वाहनों में सवारियों को बिठाने की यह होड़ बंद हो पाएगी?

अकराबाद क्षेत्र की बात करें तो सवारियां भरने को लेकर टेंपो, ई-रिक्शा और निजी बस चालकों के बीच आएदिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। पिलखना चौराहा, नानऊ पुल, बरला, गंगीरी, अकराबाद व पनैठी जैसी व्यस्त जगहों पर अक्सर तकरार से लेकर मारपीट तक की घटनाएं हो जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक अक्सर क्षमता से अधिक सवारियां भरने के लिए एक-दूसरे से उलझ जाते हैं। कई बार टेंपो और बसें तय संख्या से ज्यादा यात्रियों को बिठाकर चलती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में रहती है। बसों के मनमाने ढंग से सवारियां उठाने और छोड़ने पर भी बहसबाजी शुरू हो जाती है।

बसों की यूनियन के लोग भी तनाव पैदा करते हैं, जिससे झगड़े और भड़क जाते हैं। लोगों ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता और छोटी-छोटी बातों पर भी चालक आमने-सामने आ जाते हैं।

जानकारी मिलने पर सीओ बरला गर्वित सिंह, थाना अकराबाद प्रभारी निरीक्षक रवि चंद्रवाल, पिलखना चौकी इंचार्ज अमित रघुवंशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाया, जिसमें सिर में चोट लगने से मौत की बात सामने आई है।

वीडियो से चिह्नित हो रहे आरोपी घटना के बाद उसका वीडियो वायरल हो गया। इस आधार पर पुलिस आरोपियों को चिह्नित कर रही है। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही रात में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया।

परिवार में मचा कोहराम श्रीपाल की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वे खेती करते थे और पनैठी चौराहे पर बसों का नंबर लगाने का काम करते थे। परिवार में पत्नी कमलेश और दो पुत्र विशाल व प्रशांत हैं।

पास में सीओ कार्यालय और पुलिस चौकी घटनास्थल के पास ही सीओ बरला कार्यालय है। साथ ही पनैठी पुलिस चौकी भी कुछ कदम की दूरी पर है। वहीं, कासगंज मार्ग के पास भी हर वक्त पुलिस मौजूद रहती है। इसके बावजूद दिनदहाड़े हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज बुजुर्ग की हत्या के मामले में सात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। इनमें अलहदादपुर निवासी दुष्यंत राज सिंह पुत्र रघुराज सिंह, जितेंद्र पाल सिंह पुत्र ज्ञान पाल सिंह, केशव विहार निवासी मदन मोहन पुत्र मोर मुकुट सिंह, खिटकारी निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र तारा सिंह, बौनेर निवासी बंटी, सुरेश निवासी व कालीचरण शामिल हैं। रात तक मुकदमा न होने पर परिजनों ने कहा कि जब तक मुकदमा नहीं होता, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि देररात पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

पुलिस-प्रशासन रखे नियमित निगरानी लोगों ने मांग की है कि इस तरह के विवाद रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को न केवल नियमित निगरानी बढ़ाए, बल्कि चालकों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। यात्री और ग्रामीण प्रशासन ने मांग की है कि सड़क पर नियमों का कड़ाई से पालन कराएं, ताकि इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके।

बस स्टैंड पर भी सवारियों को लेकर होती है मारामारी शहर में मसूदाबाद बस स्टैंड व सारसौल बस स्टैंड का भी ऐसा ही हाल है। यहां स्टैंड से बाहर निकलते ही सवारियों को घेर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें अपने वाहनों में बिठाने के लिए होड़ मच जाती है। इसके अलावा अतरौली, खैर, गभाना, इगलास, दादों, गौंडा, टप्पल आदि इलाकों में भी इसी तरह मनमानी चल रही है।

ओवरलोडेड वाहन बन रहे यात्रियों के लिए जानलेवा जिले के देहात क्षेत्रों में हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों की भरमार है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियों को बिठाने के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इनके चलते कई बार हादसों में लोग जान गंवा चुके हैं। इसे लेकर कई बार परिवाहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला।