गंगा स्नान को गए बुजुर्ग दंपति ने करवाचौथ पर जहर खाकर जान दी, व्रत को लेकर हुआ विवाद

यूपी के अलीगढ़ में करवाचौथ के दिन रामघाट गंगा तीर्थ में अतरौली के वृद्ध दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान दे दी। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। रामघाट पुलिस ने दंपति के शवों को पोस्टमार्टम को भेजा है।

यूपी के अलीगढ़ में करवाचौथ के दिन रामघाट गंगा तीर्थ में अतरौली के वृद्ध दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान दे दी। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। रामघाट पुलिस ने दंपति के शवों को पोस्टमार्टम को भेजा है। अतरौली थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बढ़ेरा के पूरन सिंह (72 वर्ष) रहने वाले थे। उनका बेटा अशोक गाजियाबाद में नौकरी करता है।

गांव में बुजुर्ग के साथ उनकी पत्नी चमेली देवी (70 वर्ष), पुत्रवधू राजकुमारी और नाती-पोते रहते हैं। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग दंपति में अक्सर झगड़ा होता था। शुक्रवार को कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद पूरन सिंह पत्नी चमेली देवी के साथ गंगा नहाने रामघाट आ गए।

रामघाट में वृद्ध दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों अचेत होकर वहीं गिर गए। ग्रामीणों की सूचना पर रामघाट पुलिस मौके पर पहुंची। रामघाट थाना प्रभारी यंग बहादुर सिंह ने बताया कि वृद्ध पूरन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वृद्धों को देखने के लिए पीछे से परिजन आए थे। गंभीर अवस्था में वृद्धा चमेली देवी को परिजन अलीगढ़ चिकित्सालय ले गए, वहां चमेली देवी की भी मौत हो गई।