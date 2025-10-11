UP Aligarh Old Couple going ganga snan ate Poison on Karvachauth dispute over fasting गंगा स्नान को गए बुजुर्ग दंपति ने करवाचौथ पर जहर खाकर जान दी, व्रत को लेकर हुआ विवाद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Old Couple going ganga snan ate Poison on Karvachauth dispute over fasting

गंगा स्नान को गए बुजुर्ग दंपति ने करवाचौथ पर जहर खाकर जान दी, व्रत को लेकर हुआ विवाद

यूपी के अलीगढ़ में करवाचौथ के दिन रामघाट गंगा तीर्थ में अतरौली के वृद्ध दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान दे दी। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। रामघाट पुलिस ने दंपति के शवों को पोस्टमार्टम को भेजा है।

Srishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़/बुलंदशहरSat, 11 Oct 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
गंगा स्नान को गए बुजुर्ग दंपति ने करवाचौथ पर जहर खाकर जान दी, व्रत को लेकर हुआ विवाद

यूपी के अलीगढ़ में करवाचौथ के दिन रामघाट गंगा तीर्थ में अतरौली के वृद्ध दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान दे दी। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। रामघाट पुलिस ने दंपति के शवों को पोस्टमार्टम को भेजा है। अतरौली थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर बढ़ेरा के पूरन सिंह (72 वर्ष) रहने वाले थे। उनका बेटा अशोक गाजियाबाद में नौकरी करता है।

गांव में बुजुर्ग के साथ उनकी पत्नी चमेली देवी (70 वर्ष), पुत्रवधू राजकुमारी और नाती-पोते रहते हैं। परिजनों के अनुसार बुजुर्ग दंपति में अक्सर झगड़ा होता था। शुक्रवार को कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद पूरन सिंह पत्नी चमेली देवी के साथ गंगा नहाने रामघाट आ गए।

ये भी पढ़ें:अफसर ने झगड़ा नहीं सुलझाया तो टॉवर पर चढ़ गए बुजुर्ग, मिन्नतें करने लगी पुलिस

रामघाट में वृद्ध दंपति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों अचेत होकर वहीं गिर गए। ग्रामीणों की सूचना पर रामघाट पुलिस मौके पर पहुंची। रामघाट थाना प्रभारी यंग बहादुर सिंह ने बताया कि वृद्ध पूरन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वृद्धों को देखने के लिए पीछे से परिजन आए थे। गंभीर अवस्था में वृद्धा चमेली देवी को परिजन अलीगढ़ चिकित्सालय ले गए, वहां चमेली देवी की भी मौत हो गई।

करवा चौथ पर गंगा स्नान को गए वृद्ध दंपति की मौत

करवा चौथ पर, अतरौली के गांव मोहम्मदपुर बढ़ेरा के वृद्ध दंपत्ति पूरन सिंह (72) और चमेली देवी (70) गंगा स्नान को गए। करवा चौथ का व्रत न रख पाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद पूरन सिंह ने चमेली देवी को जहरीला पदार्थ खिलाया और फिर खुद भी खा लिया। पूरन सिंह की मौके पर ही, चमेली देवी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। उनकी मौत से गांव और परिवार में मातम है।

Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |