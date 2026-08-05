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अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग, चुनाव में हरिगढ़ कार्ड से वोट की फसल काटने की तैयारी

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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चुनावी मौसम में 'हरिगढ़' कार्ड से वोट की फसल काटने की तैयारी हो रही है। अलीगढ़ का नाम बदलने के मामले में शासन ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

Aligarh
अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग की जा रही है। अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ करने की मांग है।

चुनावी साल में अलीगढ़ का नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के संबंध में शासन ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राजस्व परिषद आयुक्त व सचिव सूरज कुमार यादव द्वारा जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र में लिखा है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किये जाने के सम्बन्ध में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र दिया गया था।

इस प्रकरण औचित्यपूर्ण आख्या कमिश्नर के माध्यम से परिषद को भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पूर्व में पांच बार अलीगढ़ का नाम बदला जा चुका हैं। अलीगढ़ का पहला नाम कॉल था। कॉल से लेकर अलीगढ़ तक 600 साल के इतिहास में पांच बार नाम बदला गया। कॉल, सब्जाबाद, मोहम्मदगढ़, सरकार, साबितगढ़ के बाद 1775 में गवर्नर नजफ अली खान के नाम पर अलीगढ़ नाम रखा गया था।

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नाम बदलने का प्रस्ताव सीएम को भेजा

अब एक बार फिर से अलीगढ़ का नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंहने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी को प्रस्ताव पत्र भी सौंपा है। इससे पूर्व 2021 में जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं और पहली बार मीटिंग हुई थी तो सभी विधायक और सांसदों ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पास किया था, जो शासन को भेज दिया गया था।

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क्या है अलीगढ़ के नामों का इतिहास

इतिहास की जानकार प्रो. वेदवती राठी ने बताया कि इतिहास में अलीगढ़ का सबसे पहले नाम का जिक्र 14वीं सदी में इब्ने बतूता ने सब्जाबाद के नाम से किया है। क्योंकि उस वक्त यहां पर बहुत हरियाली थी। आम के बाग थे। लोधी के पीरियड में एक गवर्नर था मोहम्मद, जिसके पिता का नाम उमर था। 1524-25 में गवर्नर मोहम्मद ने अलीगढ़ का नाम अपने नाम से मोहम्मदगढ़ रख दिया था। आगरा से करीब होने के कारण वह यहीं पर शिकार करने आया करते थे। जब मुगल पीरियड में साबित खान के नाम से एक गवर्नर आया था। उसने अपने नाम पर अलीगढ़ का नाम साबितगढ़ रखा था।

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1775 में नाम पड़ा अलीगढ़

नजफ अली खान ने अलीगढ़ किले पर कब्जा करके साबितगढ़ का नाम बदल कर अपने नाम पर अलीगढ़ रखा था। पहली बार 1775 में अलीगढ़ नाम पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने भी इसका नाम नहीं बदला और आज तक अलीगढ़ ही इसका नाम है। 1803 में अलीगढ़ के नाम पर मराठों और अंग्रेजों के बीच जंग भी लड़ी गई थी। जिसका नाम बैटल ऑफ अलीगढ़ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी।

पक्ष

सांसद, सतीश गौतम ने कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाता है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। शासन की पहल स्वागत योग्य है।

जिला पंचायत अध्यक्ष, विजय सिंह ने कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने के संबंध में पूर्व में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया था। अब प्रस्ताव पर कार्रवाई आगे बढ़ी है।

कोल विधायक, अनिल पाराशर ने कहा कि हरिगढ़ हमारे शहर का पुराना नाम रहा है। सनातन धर्म के अनुरू हरिगढ़ ही नाम होना चाहिए। अलीगढ़ तो पूर्व में मुगलों ने नाम बदलकर रखा था।

विपक्ष

पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ सपा नेता, चौ. बिजेंद्र सिंह ने कहा कि जनहित का कोई कार्य नहीं है। यह वही कार्य करते हैं जिसमें हिन्दू मुस्लिम में आपस में टकराव हो। भारत के कई हिस्सों में गांव व शहरों के नाम हैं जो एकता व भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। सरकार के कृत्य की घोर निंदा करता हू। ईश्वर इनको सदबुद्धि दें।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष, ठा. सोमवीर सिंह ने कहा कि सरकार की प्रक्रिया संविधान के विपरीत है। हरि का चंदा खा गए और नाम हरिगढ़ करने जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए नाम बदलना अनुचित है। नाम बाद सरकार रखे पहले चंदा चारों को सामने लाए। यह जनता को सुख चैन से नहीं रहना देना चाहते हैं। जनता इनको जवाब देगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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