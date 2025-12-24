अलीगढ़ नगर निगम ने घर में लगा दी सील, स्कूल जाने को तैयार खड़े बच्चे घंटों कैद

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम ने मंगलवार की सुबह ऊपरकोट शीशे वाली मस्जिद आतिशबाजान में हाउस टैक्स बकाए पर एक मकान पर सील लगा दी। नगर निगम ने जिस मकान में सील लगाई उसमें भीतर परिवार था और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे।

यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम ने मंगलवार की सुबह ऊपरकोट शीशे वाली मस्जिद आतिशबाजान में हाउस टैक्स बकाए पर एक मकान पर सील लगा दी। नगर निगम ने जिस मकान में सील लगाई उसमें भीतर परिवार था और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। लेकिन सीलिंग के कारण घर में बच्चे फंसे रहे। सीलिंग के बाद सपा पार्षद मो. मुत्तलिब पहुंच गए और वहां पर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह के समक्ष पक्ष रखा। बच्चे घंटों घर में फंसे रहे और 10 हजार जमा करने के बाद सील खोली गई।

ऊपरकोट शीशे वाली मस्जिद आतिशबाजान निवासी अफसर अली का मकान है। इस मकान पर निगम के रिकार्ड के अनुसार 94 हजार से अधिक का बकाया था। नगर अफसरों की मानें तो कई सालों से हाउस टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। जबकि बकाएदार अफसर अली व सपा पार्षद मुत्तलिब ने कहा कि नगर निगम ने कभी बिल नहीं भेजा। छोटे से घर पर 94 हजार का बकाया दिखाया जा रहा है। घर में दुकान नहीं है इसके बाद भी दुकान दिखाई गई है।

पार्षद ने बताया कि आपत्ति लगाई गई तो हाउस टैक्स के कर्मचारी आए, लेकिन उनको सुविधा शुल्क नहीं दिया गया तो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सील लगाने की सूचना पर सपा पार्षद मुत्तलिब व आसपास के लोगों ने सीलिंग का विरोध किया। कहा कि घर में बच्चे हैं और सील लगा दी तो वह स्कूल कैसे जाएंगे?

नगर निगम के अफसरों ने कहा कि बकाया जमा कराओ और सील खुल जाएगी। घर में भीतर बच्चे तैयार होकर बैग टांगे खड़े रहे। घंटों मशक्कत के बाद नगर निगम में 10 हजार रुपये बकाए के जमा किए गए, जिसके बाद सील खोली गई। नगर निगम की टीम ने ऊपरकोट सहित मेलरोज बाईपास समेत अन्य स्थानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की।

सहायक नगर आयुक्त, वीर सिंह ने कहा कि बकाएदारों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं कर रहे हैं। पूर्व में भी बकाया जमा नहीं करने पर सीलिंग व कुर्की की सूचना दी जा चुकी है। घर के एक गेट पर सील लगाई गई थी और दूसरा गेट खुला था। घर में बच्चे बंद थे यह पार्षद की ओर से केवल अफवाह उड़ाई जा रही है। थोड़ी देर में ही सील भी खोल दी गई थी।

सपा पार्षद समेत अन्य लोगों ने सीलिंग का किया विरोध सपा पार्षद, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नगर निगम हाउस टैक्स विभाग के अफसर व कर्मचारी करदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। अफसर अली के मकान में कोई दुकान नहीं है, लेकिन दुकान दिखाई गई है। कर्मचारियों ने सील लगा दी, जबकि भीतर बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कहने के बाद भी नहीं खोला। 10 हजार जमा कराए गए तब सील खोली।