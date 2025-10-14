एएमयू कैंपस में रोककर प्रोफेसर को जान से मारने की धमकी, कई दिनों से हो रहा पीछा

एएमयू के प्रोग्राम डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी ने डिपार्टमेंट से निकलने के बाद कैम्पस में रोककर धमकाया। प्रोफेसर से कहा कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा, झूठे आरोप में भिजवाऊंगा जेल। पीड़ित प्रोग्राम डायरेक्टर ने प्रॉक्टर के माध्यम से सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोग्राम डायरेक्टर को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने पहले उनका पीछा किया और फिर कैंपस के अंदर ही उन्हें रोक लिया। आरोपी ने प्रोफेसर को धमकाया और फिर कहा कि उन्हें जान से मार देगा। प्रोफेसर के मुताबिक आरोपी ने उन्हें छेड़छाड़ के झूठे मुकदमें में फंसाने की बात भी कही है।

घटना के बाद पीड़ित प्रोफेसर ने जैसे तैसे खुद को आरोपी से बचाया और प्रॉक्टर को इस सारे मामले की सूचना दी। जिसके बाद सिविल लाइंस थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएमयू के सीईसी के प्रोग्राम डायरेक्टर मुजम्मिल हयात भवानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम नासिर अली है। वह पिछले कई दिन से उनके कार्यालय के आसपास घूम रहा था। वह उनका पीछा भी करता था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया।

11 अक्टूबर को आरोपी ने उनका पीछा करते हुए उन्हें रोक लिया। आरोपी ने उन्हें वीएम हॉल के पास रोका और धमकाने लगा। आरोपी ने लड़कों को बुलाकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराएगा। जिसके बाद प्रोफेसर परेशान हो गए और वहां से निकलकर सीधे प्रॉक्टर से सारे मामले की शिकायत की। प्रॉक्टर के माध्यम से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।