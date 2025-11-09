कलावा बांधकर चोरी करने वाला माजिद पकड़ा, नगर निगम का सामान बेचने जा रहा था

संक्षेप: अलीगढ़ में शनिवार देर शाम करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने नगर निगम का ट्री गार्ड चोरी करके ले जा रहे एक आरोपी को पकड़ लिया। उसने अपना नाम माजीद बताया और उसके हाथ में कलावा बंधा था।

यूपी के अलीगढ़ में सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे पर शनिवार देर शाम करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने नगर निगम का ट्री गार्ड चोरी करके ले जा रहे एक आरोपी को पकड़ लिया। उसने अपना नाम माजीद बताया, जबकि उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। कलावा बांधकर समाज को गुमराह करने की कोशिश करने पर उन्होंने पुलिस बुला ली और आरोपी को उनके हवाले कर दिया।

आईटीआई रोड स्थित रिसाल सिंह नगर निवासी ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार देर शाम वे तस्वीर महल चौराहे से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति पर नजर पड़ी, जो नगर निगम के ट्री गार्ड को लादकर ले जा रहा था। शक होने पर उन्होंने आरोप को रोक लिया। पूछने पर उसने बताया कि वह मैरिस रोड से उसे चोरी करके लाया है और बेचने के लिए जा रहा है। उसके हाथ में कलावा बंधा था। पूछने पर उसने अपना नाम नगला किला निवासी माजिद बताया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम व पुलिस को सूचना दी।