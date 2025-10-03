UP Aligarh Murder Mahamandaleshwar Pooja Pandey Danced at Abhishek Brother Wedding in Matching Pink Dress अभिषेक के भाई की शादी में खूब नाची थी महामंडलेश्वर पूजा पांडे, मैचिंग पिंक ड्रेस भी खरीदी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड के बाद महामंडलेश्वर पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिसंबर 2024 में हुई अभिषेक के भाई की शादी का है। इसमें वह नाचते हुए दिख रही है। पूजा ने शादी के लिए खुद व अभिषेक के लिए पिंक ड्रेस ली थी।

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, अलीगढ़Fri, 3 Oct 2025 10:02 AM
अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड के बाद महामंडलेश्वर पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिसंबर 2024 में हुई अभिषेक के भाई की शादी का है। इसमें वह नाचते हुए दिख रही है। पूजा ने शादी के लिए खुद व अभिषेक के लिए पिंक ड्रेस ली थी। इसके अलावा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला खैर के व्यक्ति से अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कर रही है। दावा किया जा रहा है कि महिला महामंडलेश्वर पूजा है।

पढ़ाई के लिए अभिषेक को पूजा के साथ रहने दिया : पूजा का गांव भी कचौरा है। इसीलिए वह अभिषेक के पिता के घर आने जाने लगी। परिजनों ने पढ़ाई व बेहतर भविष्य के लिए बेटे को पूजा के पास छोड़ दिया था। साल 2015 से अभिषेक पूजा के साथ रह रहा था। वहीं रहकर उसने 12वीं, बीए व एलएलबी की पढ़ाई की।

दो महीने में 27 बार हुई कॉल

अशोक व पूजा के मोबाइल नंबरों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) खंगाली गई। इसमें फजल के मोबाइल नंबर से अगस्त व सितंबर में 27 बार कॉल हुई हैं।

टीम में ये रहे शामिल

रोरावर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय सिंह, सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार, एसएसआई सुनील कुमार तोमर, स्वाट टीम प्रभारी एसआई संदीप कुमार, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर से हेड कांस्टेबल नटवर सिंह, बनी सिंह, कांस्टेबल मनोज कुमार, आकाश शर्मा, सुगंध प्रताप, प्रिशुभ मौताला, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात से कांस्टेबल रवि कुमार, अभिषेक कुमार, शिवम ,मो. आस आदि थे।

संबंधों के बीच अभिषेक के दूर जाने से परेशान थी पूजा

पुलिस के अनुसार पूजा व अभिषेक के बीच संबंध थे। लेकिन, एक साल पहले अभिषेक ने उससे संपर्क तोड़ दिया। पूजा को ब्लॉक कर दिया। लेकिन, वह बात करने के लिए परेशान रहती थी। पूजा अभिषेक को खुद से दूर नहीं होने देना चाह रही थी, इसलिए उसे बार-बार कॉल करती थी। लेकिन, सवाल है कि क्या केवल इसी वजह से उसने हत्या करा दी? सूत्रों के अनुसार अभिषेक व महिला के कुछ वीडियो हैं, जिनको पूजा सार्वजनिक होने नहीं देना चाहती थी। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पूजा की गिरफ्तारी के बाद ही पूरी कहानी स्पष्ट हो सकेगी।

