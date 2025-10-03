अभिषेक के भाई की शादी में खूब नाची थी महामंडलेश्वर पूजा पांडे, मैचिंग पिंक ड्रेस भी खरीदी

अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड के बाद महामंडलेश्वर पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिसंबर 2024 में हुई अभिषेक के भाई की शादी का है। इसमें वह नाचते हुए दिख रही है। पूजा ने शादी के लिए खुद व अभिषेक के लिए पिंक ड्रेस ली थी।

अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड के बाद महामंडलेश्वर पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिसंबर 2024 में हुई अभिषेक के भाई की शादी का है। इसमें वह नाचते हुए दिख रही है। पूजा ने शादी के लिए खुद व अभिषेक के लिए पिंक ड्रेस ली थी। इसके अलावा एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला खैर के व्यक्ति से अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कर रही है। दावा किया जा रहा है कि महिला महामंडलेश्वर पूजा है।

पढ़ाई के लिए अभिषेक को पूजा के साथ रहने दिया : पूजा का गांव भी कचौरा है। इसीलिए वह अभिषेक के पिता के घर आने जाने लगी। परिजनों ने पढ़ाई व बेहतर भविष्य के लिए बेटे को पूजा के पास छोड़ दिया था। साल 2015 से अभिषेक पूजा के साथ रह रहा था। वहीं रहकर उसने 12वीं, बीए व एलएलबी की पढ़ाई की।

दो महीने में 27 बार हुई कॉल अशोक व पूजा के मोबाइल नंबरों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) खंगाली गई। इसमें फजल के मोबाइल नंबर से अगस्त व सितंबर में 27 बार कॉल हुई हैं।

टीम में ये रहे शामिल रोरावर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजय सिंह, सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार, एसएसआई सुनील कुमार तोमर, स्वाट टीम प्रभारी एसआई संदीप कुमार, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर से हेड कांस्टेबल नटवर सिंह, बनी सिंह, कांस्टेबल मनोज कुमार, आकाश शर्मा, सुगंध प्रताप, प्रिशुभ मौताला, क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात से कांस्टेबल रवि कुमार, अभिषेक कुमार, शिवम ,मो. आस आदि थे।