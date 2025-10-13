Hindustan Hindi News
अलीगढ़ हत्याकांड: बिलखती मां के नहीं थमे आंसू, बोली- लाश के बदले चाहिए लाश

यूपी के अलीगढ़ में बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को संभाल नहीं पाई। बिलखती मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी कि बेटे की लाश के बदले उन्हें लाश चाहिए।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, अलीगढ़Mon, 13 Oct 2025 08:35 AM
यूपी के अलीगढ़ में बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को संभाल नहीं पाई। बिलखती मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार एक ही बात दोहरा रही थी कि बेटे की लाश के बदले उन्हें लाश चाहिए। हालांकि जैसे-जैसे गांव की अन्य महिलाओं ने उनको संभाला।

करन तीन भाईयों में मझले थे। पिता की दो साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। घटना के बाद करन की मां महारानी ने तहरीर दी। इसमें कहा है कि रात साढ़े नौ बजे करन को मोहल्ले का इदरीश पुत्र डॉ. अब्दुल सलाम अपने घर ले गया।

साढ़े 11 बजे इदरीश के अलावा नफीस खां पुत्र डॉ. अब्दुल सलाम, अशद पुत्र नफीस खां, अयान पुत्र शमशाद खां, अनस पुत्र नफीश खां, अरमान पुत्र इदरीश, अल्तमश पुत्र नफीस खां, चांद पुत्र शमशाद खां आदि ने मिलकर बेटे की छुरा से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करते हुए मेरे बेटे सनी व परिवार के गोविंद पुत्र छोटे लाल ने अपनी आंखों से देखा। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

आरएसएस व भाजपा नेता पहुंचे, समझाने में किया सहयोग

सूचना पर आरएसएस व भाजपा नेताओं के अलावा कई हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंच गए। इनमें आरएसएस के नगर कार्यवाह गोविंद, नगर संघचालक राजेश गर्ग आदि जवां के पास नगौला गांव में पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं, धर्म जागरण प्रमुख मुकेश सिसोदिया, देवेश राघव, जतिन, केपी सिंह, अभिषेक बरलवाल, चंद्रभान मौके पर पहुंचे। इनके अलावा जवां चेयरमैन पिंटू सूर्यवंशी, युवाा भाजपा नेता विजय सिंह उर्फ पप्पू, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल वशिष्ठ, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश भारद्वाज, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी आदि मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में पुलिस का सहयोग किया।

छह बजे हुआ अंतिम संस्कार

हंगामे के दौरान शव गाड़ी में रखा रहा। लोग हटने तो तैयार न थे। उन्होंने बर्फ की सिल्ली तक मंगा ली, ताकि शव खराब न हो। हालांकि मांगों को मानने के बाद वे हटे। शाम को छह बजे कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार हुआ।