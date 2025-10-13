इंस्टाग्राम पर लड़की का फोटो डालने पर अलीगढ़ में मर्डर, खुद आरोपी ने थाने में कहा- मैंने ही की हत्या

यूपी के अलीगढ़ में घटना के बाद मोहल्ले में भीड़ से बचने के लिए मुख्यारोपी खुद को बचाते हुए थाने की तरफ भागा। वहां उसने बाहर लगे नल पर खून से सने हाथ धोए। इसके बाद पुलिस के सामने बोला कि मैंने हत्या की है।

यूपी के अलीगढ़ में घटना के बाद मोहल्ले में भीड़ से बचने के लिए मुख्यारोपी खुद को बचाते हुए थाने की तरफ भागा। वहां उसने बाहर लगे नल पर खून से सने हाथ धोए। इसके बाद पुलिस के सामने बोला कि मैंने हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों के नाम सामने आए।

बाद में सभी पकड़े गए। भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों तड़के ही जवां थाने से निकाल दिया। उन्हें शहर के सिविल लाइन थाने में रखा गया। यहां एसएसपी ने आरोपियों से पूछताछ की। हत्या के पीछे वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।

लेकिन, पूछताछ में असद ने बताया कि करन ने एक लड़की का फोटो इंस्टाग्राम पर डाला था। ये भी कहा कि हमने करन को समझाया। लेकिन, वह नहीं माना। इसे लेकर वे खुन्नस मान रहे थे। इसके अलावा पूर्व में आरोपी व मृतक के परिवारों के बीच झगड़े की भी बात सामने आई है।

मकान, नौकरी व फीस माफी पर बनी सहमति परिजनों ने मांग की है कि उन्हें तीन बीघा खेत पट्टे पर और एक 100 गज का प्लाट, उस पर मकान, मृतक के छोटे भाई की फीस माफ, बड़े भाई को नगर पंचायत में नौकरी। इसके अलावा 15 दिनों में आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए और उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो।