Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh murder accused in police station confessed to murder for putting Girl photo on Instagram

इंस्टाग्राम पर लड़की का फोटो डालने पर अलीगढ़ में मर्डर, खुद आरोपी ने थाने में कहा- मैंने ही की हत्या

यूपी के अलीगढ़ में घटना के बाद मोहल्ले में भीड़ से बचने के लिए मुख्यारोपी खुद को बचाते हुए थाने की तरफ भागा। वहां उसने बाहर लगे नल पर खून से सने हाथ धोए। इसके बाद पुलिस के सामने बोला कि मैंने हत्या की है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Mon, 13 Oct 2025 08:54 AM
share Share
Follow Us on
इंस्टाग्राम पर लड़की का फोटो डालने पर अलीगढ़ में मर्डर, खुद आरोपी ने थाने में कहा- मैंने ही की हत्या

यूपी के अलीगढ़ में घटना के बाद मोहल्ले में भीड़ से बचने के लिए मुख्यारोपी खुद को बचाते हुए थाने की तरफ भागा। वहां उसने बाहर लगे नल पर खून से सने हाथ धोए। इसके बाद पुलिस के सामने बोला कि मैंने हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों के नाम सामने आए।

बाद में सभी पकड़े गए। भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों तड़के ही जवां थाने से निकाल दिया। उन्हें शहर के सिविल लाइन थाने में रखा गया। यहां एसएसपी ने आरोपियों से पूछताछ की। हत्या के पीछे वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।

लेकिन, पूछताछ में असद ने बताया कि करन ने एक लड़की का फोटो इंस्टाग्राम पर डाला था। ये भी कहा कि हमने करन को समझाया। लेकिन, वह नहीं माना। इसे लेकर वे खुन्नस मान रहे थे। इसके अलावा पूर्व में आरोपी व मृतक के परिवारों के बीच झगड़े की भी बात सामने आई है।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ हत्याकांड: बिलखती मां के नहीं थमे आंसू, बोली- लाश के बदले चाहिए लाश

मकान, नौकरी व फीस माफी पर बनी सहमति

परिजनों ने मांग की है कि उन्हें तीन बीघा खेत पट्टे पर और एक 100 गज का प्लाट, उस पर मकान, मृतक के छोटे भाई की फीस माफ, बड़े भाई को नगर पंचायत में नौकरी। इसके अलावा 15 दिनों में आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए और उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो।

इन लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार

एएसपी ने बताया कि नफीस 47 वर्ष, अनीश खान उर्फ इदरीस, 43 वर्ष, अल्तमस 22 वर्ष, अनस 21 वर्ष, असद 20 वर्ष हैं। साथ ही तीन नाबालिक को भी गिरफ्तार किया गया है।