यूपी के मां-बेटे के गैंग ने किया लड़कियों को हनीट्रैप, एनसीआर में ऐसी महिलाओं को बनाया निशाना

यूपी के मां-बेटे के गैंग ने कई लड़कियों को हनीट्रैप किया। एनसीआर में पढ़ी-लिखी, तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया। मां ने लड़कियों को बहू कहकर बरगलाया। मामले में पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गाजियाबाद की युवती से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग के मामले में जेल भेजे गए आरोपी हिमांशु को लेकर बड़ा रैकेट सामने आया है। वह व उसकी मां मिलकर एनसीआर की पढ़ी-लिखी, नौकरीपेशा और तलाकशुदा युवतियों को निशाना बनाकर ‘हनीट्रैप’ में फंसाते थे। हिमांशु प्यार और शादी का झांसा देकर शिकार फंसाता और मां उसे ‘बहू’ कहकर भरोसे में लेती थी। बहू शब्द सुनते ही युवतियां भावनाओं में बह जातीं। फिर होटल के बंद कमरे में जबरन संबंध, चुपके से अश्लील वीडियो और उसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाती थी। ये गैंग अब तक 10 से 12 युवतियों को इसी तरह तबाह कर करोड़ों रुपये ठग चुका है। पुलिस अब उसकी मां की तलाश में जुटी है।

अलीगढ़ की क्वार्सी पुलिस ने मंगलवार को कन्हानिया एलिगेंस लक्ष्मीबाई मार्ग निवासी हिमांशु माथुर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके खिलाफ गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसकी मुलाकात हिमांशु से 16 अगस्त 2025 को हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताकर भरोसे में लिया और अपनी बहन से बात कराकर कहा कि यही तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसी भरोसे में युवती ने बातचीत शुरू कर दी।

पहली मुलाकात गाजियाबाद में हुई, जहां आरोपी ने करीब आने की कोशिश की। इसके बाद शादी का झांसा देकर 30 अगस्त 2025 को अलीगढ़ के एक होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने विश्वास में लेकर बहाने बनाकर युवती से करीब 12 लाख रुपये नकद, 50 हजार रुपये ऑनलाइन और लगभग 63 ग्राम सोना ले लिया। आरोप है कि पैसे मांगने पर मारपीट और गाली-गलौज करता था।

इस तरह लोगों को फंसाते थे मां-बेटे आरोपी का पैटर्न एक जैसा था। सोशल मीडिया, मैट्रीमोनियल साइट या समारोह में युवतियों से मिलता, खुद को तलाकशुदा और अकेला बताता। फिर अपनी मां से बात कराता। जांच में पीड़िताओं ने बताया कि उसकी मां फोन पर कहती थी- ‘ये तो हमारी बहू है, अब तो तुम ही घर संभालोगी।’ एक महिला के मुंह से बहू शब्द सुनते ही लड़कियां जाल में फंस जाती थीं। भरोसे में आने के बाद आरोपी रामाडा जैसे होटलों में बुलाता। वहां जबरन संबंध बनाता और अश्लील वीडियो बना लेता था। फिर ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड, गहने, फोन और नकदी वसूली जाती थी।

युवती ने किया था आत्महत्या का प्रयास चार जनवरी को युवती ने आरोपी का फोन देखा तो उसमें अन्य लड़कियों के साथ आपत्तिजनक फोटो-वीडियो मिले। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की, जिससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि 13 अक्टूबर को आरोपी जबरन उसके घर में घुस आया, मारपीट कर दुष्कर्म किया और घर से नकदी, आईफोन 17 मैक्स प्रो और सोना चुराकर ले गया। दो फरवरी से 12 फरवरी तक अलीगढ़ लाकर भी जबरन संबंध बनाए और चुपके से वीडियो बना ली। अब वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी मांग रहा है और सोसाइटी में बदनाम करने की धमकी दे रहा है।

सीओ तृतीय, सर्वम सिंह ने कहा कि क्वार्सी थाने में गाजियाबाद की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी व उसकी मां मिलकर कई युवतियों को इसी तरह झांसे में ले चुके हैं। दो और युवतियों की शिकायत मिली है। मां की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जा रहे हैं।