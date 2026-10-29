यूपी के मां-बेटे के गैंग ने किया लड़कियों को हनीट्रैप, एनसीआर में ऐसी महिलाओं को बनाया निशाना
यूपी के मां-बेटे के गैंग ने कई लड़कियों को हनीट्रैप किया। एनसीआर में पढ़ी-लिखी, तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया। मां ने लड़कियों को बहू कहकर बरगलाया। मामले में पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया है।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गाजियाबाद की युवती से दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग के मामले में जेल भेजे गए आरोपी हिमांशु को लेकर बड़ा रैकेट सामने आया है। वह व उसकी मां मिलकर एनसीआर की पढ़ी-लिखी, नौकरीपेशा और तलाकशुदा युवतियों को निशाना बनाकर ‘हनीट्रैप’ में फंसाते थे। हिमांशु प्यार और शादी का झांसा देकर शिकार फंसाता और मां उसे ‘बहू’ कहकर भरोसे में लेती थी। बहू शब्द सुनते ही युवतियां भावनाओं में बह जातीं। फिर होटल के बंद कमरे में जबरन संबंध, चुपके से अश्लील वीडियो और उसके बाद ब्लैकमेलिंग की जाती थी। ये गैंग अब तक 10 से 12 युवतियों को इसी तरह तबाह कर करोड़ों रुपये ठग चुका है। पुलिस अब उसकी मां की तलाश में जुटी है।
अलीगढ़ की क्वार्सी पुलिस ने मंगलवार को कन्हानिया एलिगेंस लक्ष्मीबाई मार्ग निवासी हिमांशु माथुर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके खिलाफ गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसकी मुलाकात हिमांशु से 16 अगस्त 2025 को हुई थी। आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताकर भरोसे में लिया और अपनी बहन से बात कराकर कहा कि यही तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसी भरोसे में युवती ने बातचीत शुरू कर दी।
पहली मुलाकात गाजियाबाद में हुई, जहां आरोपी ने करीब आने की कोशिश की। इसके बाद शादी का झांसा देकर 30 अगस्त 2025 को अलीगढ़ के एक होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने विश्वास में लेकर बहाने बनाकर युवती से करीब 12 लाख रुपये नकद, 50 हजार रुपये ऑनलाइन और लगभग 63 ग्राम सोना ले लिया। आरोप है कि पैसे मांगने पर मारपीट और गाली-गलौज करता था।
इस तरह लोगों को फंसाते थे मां-बेटे
आरोपी का पैटर्न एक जैसा था। सोशल मीडिया, मैट्रीमोनियल साइट या समारोह में युवतियों से मिलता, खुद को तलाकशुदा और अकेला बताता। फिर अपनी मां से बात कराता। जांच में पीड़िताओं ने बताया कि उसकी मां फोन पर कहती थी- ‘ये तो हमारी बहू है, अब तो तुम ही घर संभालोगी।’ एक महिला के मुंह से बहू शब्द सुनते ही लड़कियां जाल में फंस जाती थीं। भरोसे में आने के बाद आरोपी रामाडा जैसे होटलों में बुलाता। वहां जबरन संबंध बनाता और अश्लील वीडियो बना लेता था। फिर ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड, गहने, फोन और नकदी वसूली जाती थी।
युवती ने किया था आत्महत्या का प्रयास
चार जनवरी को युवती ने आरोपी का फोन देखा तो उसमें अन्य लड़कियों के साथ आपत्तिजनक फोटो-वीडियो मिले। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की, जिससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि 13 अक्टूबर को आरोपी जबरन उसके घर में घुस आया, मारपीट कर दुष्कर्म किया और घर से नकदी, आईफोन 17 मैक्स प्रो और सोना चुराकर ले गया। दो फरवरी से 12 फरवरी तक अलीगढ़ लाकर भी जबरन संबंध बनाए और चुपके से वीडियो बना ली। अब वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी मांग रहा है और सोसाइटी में बदनाम करने की धमकी दे रहा है।
सीओ तृतीय, सर्वम सिंह ने कहा कि क्वार्सी थाने में गाजियाबाद की युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी व उसकी मां मिलकर कई युवतियों को इसी तरह झांसे में ले चुके हैं। दो और युवतियों की शिकायत मिली है। मां की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जा रहे हैं।
दो और युवतियों ने पुलिस को दी शिकायत
पीड़िता ने मुकदमे में आरोप लगाया है कि आरोपी इसी तरह दो अन्य लड़कियों से भी ठगी कर रहा है, उनकी अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर टॉर्चर करता है और इसमें उसकी मां पूजा माथुर का पूरा सहयोग है। इंस्पेक्टर क्वार्सी अरुण कुमार ने बताया कि आरोपी करीब पांच साल से सक्रिय है और अधिकतर दिल्ली-एनसीआर की युवतियों को झांसे में लेता था। इनमें एक युवती से सवा करोड़ व दूसरी से 30 लाख रुपये की ठगी हुई है। दोनों युवतियों की ओर से तहरीर दी जा रही है, जिस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। इसके अलावा अन्य पीड़िताओं के संबंध में भी जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें