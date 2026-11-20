मैं अपनी बेटी को दान करना चाहती हूं... 17 दिन की बच्ची लेकर नर्सिंग होम पहुंची मां, बताई ये कहानी
अलीगढ़ में एक मां अपनी दुधमुंही बच्ची को दान करने नर्सिंग होम पहुंची। क्वार्सी थाना क्षेत्र की महिला बेटी को अच्छा भविष्य मिल सके इसलिए अस्पताल पहुंची थी। उसने 17 दिन की बच्ची को दान करने की बात कही तो हड़कंप मच गया।
अलीगढ़, संवाददाता। एक मां की गोद में 17 दिन की दुधमुंही बेटी थी और दिल में एक ही डर था कि कहीं मेरी बेटी भूखी न रह जाए। इसी डर ने उसे गुरुवार शाम घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। भाभी के साथ वह अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंची और कहा कि वह अपनी बेटी को दान करना चाहती है, ताकि उसे बेहतर परवरिश मिल सके। उसकी ये बात सुनकर नर्सिंग होम वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा कि महिलाएं बच्ची को बेचने आई हैं। इसी डर से नर्सिंग होम स्टाफ ने पुलिस को जानकारी दे दी।
नर्सिंग होम से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को बच्ची समेत अपने साथ थाने ले लाई। पुलिस ने जब थाने लाकर महिला से पूछताछ की तो कहानी ने सभी को भावुक कर दिया। लंबी काउंसिलिंग के बाद पुलिस ने देर रात बच्ची को उसी मां के ही सुपुर्द कर दिया है। एएचटी थाना, चाइल्डलाइन की टीमें जांच में जुटी हैं। मामले में मिली जानकारी के अनुसार क्वार्सी थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली 35 वर्षीय महिला की शादी को 15 साल हो चुके हैं। उस पर पहले से ही चार बच्चे (दो बेटे व दो बेटी) हैं। पति शराब पीता है, काम नहीं करता। घर में इतनी आर्थिक तंगी है कि पांचवीं बच्ची को पालना मुश्किल हो गया था।
दो नवंबर को मलखान सिंह जिला अस्पताल में जब बेटी पैदा हुई, तभी से मां के मन में यही चल रहा था कि वह इसे भूखा नहीं देख सकती। महिला ने बताया कि वह बेटी को अनाथालय में देना चाहती थी। उसे लगा था कि वहां बेटी को अच्छा खाना, पढ़ाई और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। किसी ने उसे जवां के अस्पताल का पता बता दिया था कि वहां बच्ची दान हो जाएगी। इसी भ्रम में वह अस्पताल पहुंच गई थी। उसके साथ उसकी भाभी भी थी। डॉक्टर ने संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दे दी। बताया गया कि दो महिलाएं बच्ची को बेचने आए हैं।
बच्ची बेचने की खबर सुनकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और महिलाओं को थाने ले गई। इसके बाद महिलाओं के बयान लिए गए। महिला की कहानी सुनकर पुलिस ने उसकी काउंसलिंग करवाई। पुलिस ने बच्ची को मां के ही सुपुर्द कर दिया। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि महिला की काउंसलिंग की जा रही है। एएचटीयू, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर समेत अन्य विभागों से समन्वय किया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें