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यूपी की मॉडल पर लगे ‘लापता लेडीज’ के अभिनेता को ठगने के आरोप, दी जान से मारने की धमकी

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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यूपी के अलीगढ़ की मॉडल प्रगति चौहान पर ‘लापता लेडीज’ के अभिनेता को ठगने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में शूटिंग के दौरान विवाद हुआ। एक्टर सतेन्द्र सोनी ने रोते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो डाला।

यूपी की मॉडल पर लगे ‘लापता लेडीज’ के अभिनेता को ठगने के आरोप, दी जान से मारने की धमकी

‘लापता लेडीज’ व ‘मिर्जापुर’ जैसी फिल्मों में काम करके चर्चा में आए एक्टर सतेंद्र सोनी के साथ मध्य प्रदेश के मैहर जिले में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक्टर का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह फिल्म पेड़ पालकी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह और यूपी के अलगीढ़ शहर की चर्चित मॉडल प्रगति चौहान पर मारपीट, धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए ट्रेन में बिठाया। फिलहाल वह सुरक्षित मुंबई पहुंच गए हैं। लेकिन, यह मामला सोशल मीडिया तूल पकड़ता जा रहा है।

एक्टर सतेंद्र सोनी ने तीन दिन पहले यह वीडियो डाला। इसमें वह रोते हुए कह रहे हैं कि मैं मैहर में फिल्म पेड़ पालकी करने आया था, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं। हमारी बात हुई थीं। इन्होंने हमें 50 हजार रुपये साइनिंग अमाउंट दिया था। कहा था कि शूटिंग के दौरान आपको पेमेंट किया जाएगा। आठ दिन बीतने के बाद जब उनके पैसे मांगे तो उनका पैकअप कर दिया गया। धमकी दी कि तुम लोग होटल में नहीं दिखने चाहिए। इतना कहते हुए सोनी फफक पड़े। बोले कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। सोनी ने फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रहीं अलीगढ़ निवासी प्रगति चौहान पर भी यही आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई और एक्टर को सुरक्षा के साथ ट्रेन से रवाना करवाया। बाद में मुंबई पहुंचकर भी एक्टर सोनी ने वीडियो बनाकर पुलिस का धन्यवाद किया।

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मैहर, थाना प्रभारी, अनिमेष द्विवेदी ने कहा कि मुंबई से सतेंद्र सोनी मैहर में शूटिंग के सिलसिले में आए थे। वे यहां स्थानीय डायरेक्टर के संपर्क में थे। शूटिंग के दौरान विवाद हुआ। इसमें सोनी व उनके साथियों ने थाने आकर सूचना दी थी कि डायरेक्टर व उनके साथी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर उन्हें सुरक्षित यहां से रवाना करवाया गया है।

एक्टर के समर्थन में उतरे तमाम लोग

एक्टर का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। ‘लापता लेडीज’ के फैंस एक्टर के समर्थन में उतर आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि रोल के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए कलाकारों को ऐसे झांसों से बचकर रहना चाहिए और किसी भी डील से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने डायरेक्टर व अन्य पर कार्रवाई की मांग की है।

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पहले भी चर्चाओं में रह चुकी हैं प्रगति

प्रगति चौहान पूर्व में भी चर्चाओं में रह चुकी है। एक राजनीतिक दल से जुड़े नेता के नाम एफआईआर व टीबी मरीजों को गोद लिए जाने के मामले में भी काफी नाम उछला था।

सोशल मीडिया पर पति-पत्नी होने का दावा

एक्टर सोनी के अनुसार व सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्रगति व पुष्पेंद्र पति-पत्नी हैं। यहां तक गूगल पर प्रगति की प्रोफाइल सर्च करेंगे तो भी पुष्पेंद्र सिंह को उनका पति होना दिखाया जाता है। लेकिन, प्रगति ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा है कि उनका पुष्पेंद्र से कोई रिश्ता नहीं है। चूंकि दोनों एक ही फील्ड से हैं तो प्रोफेश्नली रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक्टर द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उधर, डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि एक्टर सोनी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत है। शूटिंग के दौरान उनका व्यवहार बिल्कुल भी प्रोफेश्नल नहीं था। मुझे बदनाम किया जा रहा है। मेरे पास सारे सुबूत हैं। जल्द ही कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा प्रगति मेरी पत्नी नहीं हैं, उनसे केवल प्रोफेश्नल रिश्ता है।

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एक और एक्ट्रेस ने दी रुपये हड़पने की तहरीर

इस घटनाक्रम के बीच एक और एक्ट्रेस बबीता ने मुंबई में एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें कहा है कि पुष्पेंद्र ने नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म शुभ संदेश में सेकेंड रोल के लिए 1.50 लाख रुपये की मांग की। 50 प्रतिशत रकम पहले देने को कहा था। भरोसे में आकर उन्होंने 75 हजार रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। इसमें प्रगति चौहान भी सहयोगी हैं। उन्होंने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हालांकि इस तहरीर में प्रगति को पुष्पेंद्र की प्रेमिका बताया गया है।

नवीं मुंबई थाने में दी तहरीर

एक्टर सोनी की ओर से नवीं मुंबई थाने में पुष्पेन्द्र व प्रगति चौहान के खिलाफ तहरीर दी है। पूरा घटनाक्रम जो वीडियों में दिखाया गया, उसको तहरीर में लिखा गया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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